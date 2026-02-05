To już pewne. Te emerytury będą wyższe o ponad 200 zł. ZUS pilnie informuje

Łukasz Piątek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych, czyli przelicza je na nowo. Świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków, a dla większości uprawnionych przeliczenie oznacza wzrost świadczenia - średnio o ponad 200 zł miesięcznie - informuje w najnowszym komunikacie ZUS.

ZUS rozpoczął przeliczanie czerwcowych emerytur
ZUS rozpoczął przeliczanie czerwcowych emerytur123RF/PICSEL

Dlaczego ZUS przelicza emerytury czerwcowe?

Od 1 stycznia br. obowiązują przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych automatyczne przeliczenia wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019, a mowa o tzw. emeryturach czerwcowych. Nowe regulacje obejmują również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.

Emeryt lub rencista nie musi składać żadnego wniosku, ponieważ ZUS przelicza świadczenia z urzędu i po ich przeliczeniu wydaje nową decyzję. Jeśli nowa kwota okazałaby się niższa od dotychczasowej - świadczenie pozostanie bez zmian.

To pokłosie podpisanej w czerwcu br. przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy w sprawie tzw. emerytur czerwcowych. Dotyczy ona osób, które składały w latach 2009-2019 wniosek o emeryturę w czerwcu i otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju.

Nowe zasady obejmują osoby, które:

  • w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę od czerwca lub miały przeliczoną emeryturę od tego miesiąca,
  • pobierają rentę rodzinną po zmarłym, któremu ZUS ustalił lub przeliczył emeryturę od czerwca w latach 2009-2019,

pobierają rentę rodzinną po osobie, która:

osiągnęła wiek emerytalny (60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna),

  • zmarła w czerwcu w latach 2009-2019, ale nie zdążyła złożyć wniosku o emeryturę lub nie miała ustalonego prawa do emerytury.

ZUS ponownie obliczy wysokość emerytury według zasad obowiązujących w dniu jej pierwotnego ustalenia, czyli tak, jakby emerytura była przyznana w innym miesiącu niż czerwiec. Następnie zwaloryzuje kapitał i świadczenia do chwili obecnej.

Starsza kobieta w okularach liczy monety, trzymając w ręku portmonetkę. Na stole znajduje się kilka monet oraz talerz z żółtymi jabłkami.
Dzięki przeliczeniu emerytur czerwcowych świadczeniobiorcy zyskali średnio 203,80 zł miesięcznieMagda Weidner123RF/PICSEL

Większość przeliczonych świadczeń będzie wyższa

ZUS informuje, że na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2025 r. przeliczono 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r. Po przeliczeniu 19,5 tys. osób (84 proc.) otrzyma wyższą wypłatę, 3,8 tys. osób (16 proc.) nie zyska na przeliczeniu, czyli będzie otrzymywać tyle, co dotychczas.

Ponadto 98 proc. przeliczeń dotyczy emerytur, a renty rodzinne stanowią 2 proc. Przeliczenia częściej obejmują świadczenia kobiet (66 proc.) niż mężczyzn (34 proc.) - wyjaśnia ZUS. Dzięki nowym zasadom świadczeniobiorcy zyskali średnio 203,80 zł miesięcznie.

Przeliczenia czerwcowych emerytur realizowane są zgodnie z harmonogramem i wszystkie sprawy zakończa się do 31 marca br.

