Niebieska torba FRAKTA to już w zasadzie klasyka z IKEA

Przez dekady ta prosta rzecz zdominowała nie tylko sklepy jednej ze światowych marek, ale także środowiska internetowe i modę. FRAKTA, czyli wielka, składana niebieska torba z uszami z logo IKEA to w zasadzie legenda i trudno wyobrazić sobie zakupy w szwedzkiej sieciówce bez niej.

W rozmowach z klientami i fanami marka podkreśla, że FRAKTA towarzyszyła milionom ludzi, stając się czymś więcej niż tylko przedmiotem użytkowym. Jej obecność w tysiącach domów na świecie sprawiła, że ta torba stała się praktycznie niezbędnym elementem wyposażenia. Jej pojemność i wytrzymałość za niewielką cenę zjednały sobie grono fanów. Czy to koniec FRAKTY, którą znamy?

Zmiany na horyzoncie

IKEA FRAKTA Johannes Simon Getty Images

IKEA ogłosiła, że klasyczna odsłona FRAKTY, którą znamy od wielu lat, pojawi się w nowej formie, zachowując swój status symboliczny, ale jednocześnie dopasowując się do współczesnych wyzwań i oczekiwań. To nie tyle pożegnanie, ile ewolucja: marka zapowiada większy udział materiałów z recyklingu i zmianę sposobu mocowania elementów, co ma poprawić zarówno trwałość, jak i zrównoważony charakter produktu.

Te drobne, ale znaczące modyfikacje wpisują się w szerszy nurt, w którym stawia się na ekologię, nowoczesność i recykling. Zapowiedź zmian wywołała falę komentarzy w sieci - jedni wspominają swoje pierwsze spotkania z tym kultowym przedmiotem, inni zastanawiają się, jak nowa wersja sprawdzi się w ich codziennym życiu. Czy nowy skład torby przełoży się na jej wytrzymałość, za którą jest tak ceniona? Czy zmieni się jej cena? Czy nowsze okaże się wrogiem dobrego? Przekonamy się.

