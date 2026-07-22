Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, w ciągu dnia wzrastające do dużego. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, na północy Polski również burze. Padać nie powinno jedynie na północnym wschodzie - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 20 st. C do 23 st. C. Niższe wartości odnotujemy na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 st. C do 19 st. C.

W czwartek przeważnie zachmurzenie duże, ale lokalnie możliwe większe przejaśnienia. Ponadto przelotne opady deszczu, burze, lokalnie nawet grad. Prognozowana suma opadu w wielu miejscach od 10 mm do 20 mm, na północy i wschodzie kraju lokalnie do 30-35 mm - informuje IMGW.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 st. C do 21 st. C, na południowym wschodzie do 22 st. C. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, tam od 16 st. C do 17 st. C.

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W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie także z rozpogodzeniami, w wielu regionach należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Na północy Polski oraz w centrum pojawią się burze, którym lokalnie będą towarzyszyć intensywne opady deszczu - wynika z prognozy IMGW.

Na termometrach od 18 st. C na południowym wschodzie, ok. 20 st. C w centrum, do 23 st. C na zachodzie. Niższe wartości w rejonie podgórskim Karpat, tam od 13 st. C do 17 st. C.

W sobotę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na wschodzie oraz południowym wschodzie, tam również przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na północnym wschodzie, ok. 23 st. C w centrum, do 27 st. C miejscami na zachodzie. Nad morzem oraz na obszarach podgórskich od 19 st. C do 20 st. C.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie opady gradu. Na termometrach od 24 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, do 28 st. C w centrum i 30 st. C na zachodzie.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem - wynika z prognozy IMGW. Termometry wskażą od 18 st. C nad morzem i w rejonie podgórskim Sudetów, ok. 24 st. C w centrum, do 28 st. C na wschodzie.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na północy i miejscami w rejonach podgórskich do 23 st. C na południowym wschodzie oraz na zachodzie.

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Na początku sierpnia do Polski prawdopodobnie wrócą upały 123RF/PICSEL

Na początku sierpnia wrócą ekstremalne upały?

Z najnowszych wyliczeń modelu GFS wynika, że już na początku sierpnia do Polski mogą wrócić ekstremalne upały.

W sobotę, pierwszego dnia sierpnia temperatura wyniesie ok. 31 st. C na przeważającym obszarze kraju, ale w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. W niedzielę 2 sierpnia termometry w wielu regionach mogą wskazywać ok. 36 st. C.

Jednak ekstremalną temperaturę najbardziej odczujemy prawdopodobnie 3 sierpnia. Wówczas w najcieplejszym momencie dnia termometry pokaż ok. 38 st. C. Punktowo mogą wskazywać jeszcze wyższe wartości, bo nawet do 41 st. C.

Należy jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe obarczone są pewnym ryzykiem błędu, dlatego pogoda może się jeszcze zmienić.

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