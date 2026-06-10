To prawdopodobnie najnowocześniejsza wiata śmietnikowa w Polsce. Tak wygląda

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

W Kielcach rozpoczęły się testy nowoczesnego systemu segregacji odpadów komunalnych. W programie pilotażowym wykorzystywane są inteligentne nakładki na pojemniki z bezdotykowym otwieraniem, identyfikacją worków za pomocą kodów QR oraz pomiarem masy i poziomu napełnienia każdej frakcji.

Pracownik w odblaskowym ubraniu opróżnia kontener pełen worków do śmieciarki podczas testów SISO w Kielcach
W Kielcach ruszyły testy Systemu Indywidualnej Segregacji OdpadówCanvaProINTERIA.PL

Kielce inwestują w inteligentny śmietnik

Wprowadzenie w Kielcach nowych rozwiązań, które obecnie poddawane są testom, ma na celu sprawdzenie, czy można efektywniej segregować odpady. "System Indywidualnej Segregacji Odpadów", bo właśnie tak nazywa się ten pilotażowy program, rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 30 listopada br.

Inteligentna segregacja śmieci testowana jest w altanie śmietnikowej przy ul. Nowaka‑Jeziorańskiego 53A w Kielcach.

Czytaj także: Do jakiego pojemnika wyrzucić ekologiczny żwirek dla kota? Wciąż popełniamy błąd

"We współpracy z firmą T-Master SA testujemy inteligentne nakładki na pojemniki z bezdotykowym otwieraniem, identyfikacją worków za pomocą kodów QR oraz pomiarem masy i poziomu napełnienia każdej frakcji" - poinformowała w mediach społecznościowych prezydentka Kielc Agata Wojda.

Przyjęte do testów rozwiązanie pozwoli sprawdzić, czy w zabudowie wielorodzinnej realnie poprawia się jakość segregacji i nadzór nad tym, co trafia do pojemników. "Po jego zakończeniu zobaczymy jakie są efekty i czy warto rozszerzać ten model na kolejne miejsca w Kielcach" - dodała Agata Wojda.

Z kolei przedstawiciele firmy T-Master SA, która we współpracy z Urzędem Miastem Kielce uruchomił pilotaż Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) przekazali, że dzięki gromadzonym danym możliwe będzie lepsze zrozumienie zachowań użytkowników i optymalizacja systemu odbioru odpadów.

Zobacz również: Koniec z długą podróżą do PSZOK. Na ulicach stanęły charakterystyczne kontenery

Na czym polega Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO)?

Od 2017 r. wdrażany jest w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który obowiązuje na terenie całego kraju. System segregacji wprowadza pięć podstawowych pojemników na śmieci, które różnią się kolorem.

Należy segregować metale i tworzywa sztuczne, papier, opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego - wskazuje resort klimatu.

Jednolity System Segregacji Odpadów służy efektywnemu oddzielaniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Pojemniki do segregacji śmieci w kuchennej szufladzie, podzielone na miejsce na papier, plastik oraz zwykły odpad, widoczna zielona torba foliowa na śmieci.
Należy segregować metale i tworzywa sztuczne, papier, opakowania szklane i odpady biodegradowalne123RF/PICSEL

Ponadto od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych i odzieży obejmuje między innymi zużyte ubranie, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Warto wiedzieć: Po co segregować odpady, skoro i tak wszystkie trafiają do jednej śmieciarki?

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL


"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotuINTERIA.PL

Najnowsze