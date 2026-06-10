Kielce inwestują w inteligentny śmietnik

Wprowadzenie w Kielcach nowych rozwiązań, które obecnie poddawane są testom, ma na celu sprawdzenie, czy można efektywniej segregować odpady. "System Indywidualnej Segregacji Odpadów", bo właśnie tak nazywa się ten pilotażowy program, rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 30 listopada br.

Inteligentna segregacja śmieci testowana jest w altanie śmietnikowej przy ul. Nowaka‑Jeziorańskiego 53A w Kielcach.

"We współpracy z firmą T-Master SA testujemy inteligentne nakładki na pojemniki z bezdotykowym otwieraniem, identyfikacją worków za pomocą kodów QR oraz pomiarem masy i poziomu napełnienia każdej frakcji" - poinformowała w mediach społecznościowych prezydentka Kielc Agata Wojda.

Przyjęte do testów rozwiązanie pozwoli sprawdzić, czy w zabudowie wielorodzinnej realnie poprawia się jakość segregacji i nadzór nad tym, co trafia do pojemników. "Po jego zakończeniu zobaczymy jakie są efekty i czy warto rozszerzać ten model na kolejne miejsca w Kielcach" - dodała Agata Wojda.

Z kolei przedstawiciele firmy T-Master SA, która we współpracy z Urzędem Miastem Kielce uruchomił pilotaż Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) przekazali, że dzięki gromadzonym danym możliwe będzie lepsze zrozumienie zachowań użytkowników i optymalizacja systemu odbioru odpadów.

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Na czym polega Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO)?

Od 2017 r. wdrażany jest w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który obowiązuje na terenie całego kraju. System segregacji wprowadza pięć podstawowych pojemników na śmieci, które różnią się kolorem.

Należy segregować metale i tworzywa sztuczne, papier, opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego - wskazuje resort klimatu.

Jednolity System Segregacji Odpadów służy efektywnemu oddzielaniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Należy segregować metale i tworzywa sztuczne, papier, opakowania szklane i odpady biodegradowalne 123RF/PICSEL

Ponadto od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych i odzieży obejmuje między innymi zużyte ubranie, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

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