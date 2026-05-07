Do Doliny Kościeliskiej specjalnym, darmowym busem. Jest jeden warunek

Na oficjalnym, facebookowym profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego poinformowano, że wszystkie osoby chcące odwiedzić Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Dolina Kościeliska, mogą się tam dotrzeć za darmo. Należy jednak zaznaczyć, że aby móc skorzystać z darmowego przejazdu, trzeba kupić bilet na wystawę ze specjalnej puli.

W cenie biletu zawarty jest wyjazd spod Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Zakopane przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem, przejazd elektrycznym busem na trasie Zakopane - Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Dolinie Kościeliskiej, godzinne zwiedzanie wystawy Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Dolina Kościeliska, powrót busem do punktu początkowego przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Zakopane (powrót jest nieobowiązkowy).

"W wybrane dni maja dowieziemy Was za darmo z Zakopanego do Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Dolina Kościeliska. Bez szukania parkingu, bez organizowania dojazdu - po prostu wsiadasz i jedziesz. Kursy: 7, 8, 9, 10 oraz 12 i 17 maja. A na miejscu? Podziemny budynek ukryty przy wylocie doliny i wystawa Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia - podróż przez miliony lat historii Tatr. Dinozaury, niedźwiedź jaskiniowy, świat, którego już nie ma - i ten, który właśnie oglądacie na szlakach" - wyjaśnia TPN w mediach społecznościowych.

Warto pamiętać, że w związku z harmonogramem przejazdów i obsługą innych kursów bus odjeżdża o wyznaczonej godzinie. W przypadku niestawienia się na miejsce zbiórki pojazd odjedzie, a bilet straci ważność - wskazuje TPN.

Przy wejściu do Doliny Kościeliskiej znajduje się Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Albin Marciniak East News

Co oferuje Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Dolina Kościeliska?

Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Dolina Kościeliska to nowoczesne centrum edukacyjne, zlokalizowane przy wejściu do malowniczej Doliny Kościeliskiej. Ten wyjątkowy obiekt, z szacunku dla krajobrazu usytuowany pod ziemią, zabierze cię w fascynującą podróż przez historię powstawania Tatr, a także szerzej - Ziemi i życia na naszej planecie - czytamy na stronie TPN-u.

W Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Dolina Kościeliska zwiedzający przechodzą przez siedem tematycznych sal, z których każda oferuje unikalne, interaktywne wystawy.

Dzięki temu można zapoznać się z niezwykłymi zjawiskami przyrodniczymi, zrozumieć rolę wody, ciśnienia, temperatury, a także poznać historię formowania się gór. Ważnym punktem zwiedzania jest spotkanie z prehistorycznymi mieszkańcami Tatr - w jednej z sal zwiedzający mogą zobaczyć naturalnej wielkości model dinozaura oraz niedźwiedzia jaskiniowego, odtworzone na podstawie szczątków znalezionych w Tatrach.

Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Dolina Kościeliska dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, a zwiedzanie odbywa się w zorganizowanych grupach z wirtualny narratorem pełniącym rolę przewodnika - czytamy w komunikacie na stronie TPN.

