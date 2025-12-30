Przyszłoroczna, styczniowa emerytura jeszcze w tym roku

W grudniu część emerytów czekają zmiany związane z realizacją ich świadczeń. Mowa o przelewach i przekazach pocztowych z emeryturami, które zazwyczaj są realizowane 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Jeśli termin wypłaty emerytury przypada na dzień wolny od pracy lub święto, świadczenie powinno trafić do seniora dzień wcześniej.

Niektórzy emeryci otrzymają w grudniu br. swoje przyszłoroczne, styczniowe świadczenie. Ten wyjątek dotyczy osób pobierających emeryturę 1. dnia miesiąca. Świadczenie, które zwyczajowo powinno do nich trafić miesiąc później - 1 stycznia 2026 r., pojawi się na kontach i w przekazach pocztowych wcześniej, czyli w grudniu - 30 lub 31 grudnia 2025 r. Stanie się tak z uwagi na fakt, że 1 stycznia 2026 r. będzie dniem wolnym od pracy, ponieważ obchodzimy wówczas Nowy Rok.

W styczniu kolejna zmiana w harmonogramie wypłat emerytur

W styczniu 2026 r. również nastąpi zmiana w harmonogramie wypłat świadczenia. Seniorzy otrzymujący emeryturę 6. dnia każdego miesiąca, będą mogli cieszyć się z pieniędzy dzień wcześniej, czyli 5 stycznia 2026. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie realizować przelewy wcześniej, ponieważ 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy z uwagi na Święto Trzech Króli.

Gdy z kolei mowa o emeryturach wypłacanych w lutym, dla osób pobierających świadczenie 1. dnia miesiąca, znowu szykuje się zmiana. Otóż 1 lutego to niedziela, zatem pieniądze muszą trafić do seniorów wcześniej, czyli 30 stycznia.

Zmiana terminu wypłat dotyczy również emerytur wypłacanych 15. dnia każdego miesiąca. W lutym ponownie będzie to niedziela, dlatego świadczenie zostanie przekazane już 13 lutego.

Marcowe wypłaty dla emerytów pobierających swoje świadczenia 1. dnia każdego miesiąca będą realizowane już w piątek 27 lutego, ponieważ 1 marca to niedziela. Zmiana nastąpi również w przypadku 15 marca. W 2026 r. będzie to niedziela, zatem świadczenie będzie wysłane 13 marca w piątek.

W kwietniu wypłata 13. emerytury i znowu zmiany

Wypłata 13. emerytury w 2026 r. odbędzie się tak jak poprzednio - w kwietniu, i seniorzy otrzymają swoje "trzynastki" wraz ze "standardowym" przelewem emerytury, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca.

Należy jednak pamiętać, że część osób otrzyma świadczenie wcześniej. Mowa o emerytach pobierających świadczenia 5. oraz 6. dnia miesiąca. W 2026 r. 5 kwietnia to niedziela, w dodatku Wielkanoc, zatem pieniądze muszą być wysłane w piątek 3 kwietnia.

Ta sama zmiana dotyczy osób pobierających emeryturę 6. dnia miesiąca, bowiem 6 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy z uwagi na Poniedziałek Wielkanocny. Trzecia, kwietniowa zmiana dotyczy terminu realizowanych przelewów, które planowane są na 25. dzień miesiąca. W kwietniu będzie to sobota, dlatego przelewy i przekazy pocztowe z kwietniowymi emeryturami oraz z tzw. trzynastkami zostaną zrealizowane dzień wcześniej, czyli w piątek 24 kwietnia.

