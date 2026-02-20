Spis treści: Zmiany w terminach realizacji marcowych emerytur W kwietniu wypłata 13. emerytury i kolejne zmiany Od marca emerytury i renty w górę

Zmiany w terminach realizacji marcowych emerytur

W marcu br. dojdzie do pewnych zmian związanych z wypłatą emerytur. Mowa o przelewach i przekazach pocztowych świadczeń, które zazwyczaj są realizowane 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Marcowe wypłaty dla emerytów pobierających swoje świadczenia 1. dnia każdego miesiąca będą realizowane już w piątek 27 lutego, ponieważ 1 marca to niedziela. Zmiana nastąpi również w przypadku 15 marca, bowiem także będzie to niedziela. W związku z tym świadczenie zostanie wysłane 13 marca w piątek.

W kwietniu wypłata 13. emerytury i kolejne zmiany

Miesiąc później, bo w kwietniu również będą przesunięcia w kalendarzu, gdy mowa o wypłatach emerytur, w tym m.in. tzw. trzynastki.

Wypłata 13. emerytury odbędzie się tak jak poprzednio - w kwietniu, i seniorzy otrzymają swoje "trzynastki" wraz ze "standardowym" przelewem emerytury, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca.

Należy jednak pamiętać, że część osób otrzyma świadczenie wcześniej. Mowa o emerytach pobierających świadczenia 5. oraz 6. dnia miesiąca. W tym roku 5 kwietnia to niedziela, w dodatku Wielkanoc, zatem pieniądze muszą być wysłane w piątek 3 kwietnia.

Ta sama zmiana dotyczy osób pobierających emeryturę 6. dnia miesiąca, bowiem 6 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy z uwagi na Poniedziałek Wielkanocny. Trzecia, kwietniowa zmiana dotyczy terminu realizowanych przelewów, które planowane są na 25. dzień miesiąca. W kwietniu będzie to sobota, dlatego przelewy i przekazy pocztowe z kwietniowymi emeryturami oraz z tzw. trzynastkami zostaną zrealizowane dzień wcześniej, czyli w piątek 24 kwietnia.

W marcu emerytury zostaną zwaloryzowane feliks szewczyk 123RF/PICSEL

Od marca emerytury i renty w górę

Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku - przekazał w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wskaźnik waloryzacji emerytur jest obliczany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Waloryzacja emerytur w marcu br. wyniesie 5,3 proc. W wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 99,58 zł, osiągając kwotę 1978,49 zł brutto - dodaje ZUS.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL