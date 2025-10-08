TPN testuje internet z satelity. Turyści już mogą korzystać

Tatrzański Park Narodowy testowo uruchamia trzy punkty dostępu do internetu Starlink. W miejscach, gdzie do tej pory praktycznie nie było zasięgu, można teraz kupić bilet online - bez stania w kolejce i w bezpieczny sposób - informuje w komunikacie TPN.

Wchodząc na teren TPN, częstym widokiem są turyści czekający w długich kolejkach do punktu sprzedaży biletów. TPN przypomina, że bilety można z powodzeniem nabyć przez internet na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i większą wygodę, bowiem bilet wysyłany jest wówczas elektronicznie.

Zdarzają się sytuacje, kiedy turyści chcący uniknąć oczekiwania w kolejce po bilet, próbują go kupić online, ale wówczas okazuje się, że przy wejściu na teren parku nie ma zasięgu i nie działa internet. TPN postanowił rozwiązać ten problem i rozpoczął test interntu Starlink, udostępniając go turystom.

"Połączenie z siecią jest możliwe przez kody QR umieszczone w wybranych lokalizacjach. Nie odchodźcie zbyt daleko od miejsca z kodem - zasięg Starlinka jest ograniczony i służy przede wszystkim do połączenia ze stroną tpn.gov.pl" - wskazuje TPN.

Starlink to globalna sieć satelitów, która zapewnia dostęp do szerokopasmowego internetu w miejscach, gdzie tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna jest całkowicie niedostępna lub znacznie ograniczona.

Gdzie znajdują się punkty dostępu do sieci?

Turyści mogą zeskanować specjalne kody QR i połączyć się z siecią celem zakupu biletów w następujących miejscach:

Palenica Białczańska - przy punkcie wejścia na szlak w kierunku Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów. Można tu kupić online bilet wstępu do TPN oraz bilet na e-busa TPN kursującego z Palenicy na Polanę Włosienica.

Dolina Kościeliska - przy punkcie wejścia do jednej z najpopularniejszych tatrzańskich dolin. Tu można kupić bilet wstępu do TPN oraz bilet do Jaskini Mroźnej.

Polana Włosienica - na życzenie kierowca e-busa parkującego w danym momencie na Włosienicy udostępni kod, dzięki któremu kupimy bilet na zjazd e-busem do Palenicy Białczańskiej lub Zakopanego.

Ponadto TPN przypomina, że jeśli turyści wchodzą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, a punkt wejściowy z biletami jest zamknięty, nadal zobowiązani są do posiadania biletu.

"Ewa gotuje": Domowe maggi Polsat