Turyści w Tatrach mogą połączyć się ze Starlinkiem. TPN rozpoczął testy

Łukasz Piątek

Turyści odwiedzający Tatrzański Park Narodowy mogą liczyć na duże udogodnienia w kontekście korzystania z internetu w miejscach, gdzie zazwyczaj pojawia się problem z zasięgiem. Władze TPN testowo uruchamiają trzy punkty dostępu do internetu Starlink, co ma na celu m.in. ułatwić zakup biletów do parku.

Tatrzański Park Narodowy testowo uruchamia trzy punkty dostępu do internetu Starlink

TPN testuje internet z satelity. Turyści już mogą korzystać

Tatrzański Park Narodowy testowo uruchamia trzy punkty dostępu do internetu Starlink. W miejscach, gdzie do tej pory praktycznie nie było zasięgu, można teraz kupić bilet online - bez stania w kolejce i w bezpieczny sposób - informuje w komunikacie TPN.

Wchodząc na teren TPN, częstym widokiem są turyści czekający w długich kolejkach do punktu sprzedaży biletów. TPN przypomina, że bilety można z powodzeniem nabyć przez internet na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i większą wygodę, bowiem bilet wysyłany jest wówczas elektronicznie.

Zdarzają się sytuacje, kiedy turyści chcący uniknąć oczekiwania w kolejce po bilet, próbują go kupić online, ale wówczas okazuje się, że przy wejściu na teren parku nie ma zasięgu i nie działa internet. TPN postanowił rozwiązać ten problem i rozpoczął test interntu Starlink, udostępniając go turystom.

"Połączenie z siecią jest możliwe przez kody QR umieszczone w wybranych lokalizacjach. Nie odchodźcie zbyt daleko od miejsca z kodem - zasięg Starlinka jest ograniczony i służy przede wszystkim do połączenia ze stroną tpn.gov.pl" - wskazuje TPN.

Starlink to globalna sieć satelitów, która zapewnia dostęp do szerokopasmowego internetu w miejscach, gdzie tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna jest całkowicie niedostępna lub znacznie ograniczona.

Gdzie znajdują się punkty dostępu do sieci?

Turyści mogą zeskanować specjalne kody QR i połączyć się z siecią celem zakupu biletów w następujących miejscach:

  • Palenica Białczańska - przy punkcie wejścia na szlak w kierunku Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów. Można tu kupić online bilet wstępu do TPN oraz bilet na e-busa TPN kursującego z Palenicy na Polanę Włosienica.
  • Dolina Kościeliska - przy punkcie wejścia do jednej z najpopularniejszych tatrzańskich dolin. Tu można kupić bilet wstępu do TPN oraz bilet do Jaskini Mroźnej.
  • Polana Włosienica - na życzenie kierowca e-busa parkującego w danym momencie na Włosienicy udostępni kod, dzięki któremu kupimy bilet na zjazd e-busem do Palenicy Białczańskiej lub Zakopanego.

Ponadto TPN przypomina, że jeśli turyści wchodzą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, a punkt wejściowy z biletami jest zamknięty, nadal zobowiązani są do posiadania biletu.

