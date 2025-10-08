Turyści w Tatrach mogą połączyć się ze Starlinkiem. TPN rozpoczął testy
Turyści odwiedzający Tatrzański Park Narodowy mogą liczyć na duże udogodnienia w kontekście korzystania z internetu w miejscach, gdzie zazwyczaj pojawia się problem z zasięgiem. Władze TPN testowo uruchamiają trzy punkty dostępu do internetu Starlink, co ma na celu m.in. ułatwić zakup biletów do parku.
TPN testuje internet z satelity. Turyści już mogą korzystać
Tatrzański Park Narodowy testowo uruchamia trzy punkty dostępu do internetu Starlink. W miejscach, gdzie do tej pory praktycznie nie było zasięgu, można teraz kupić bilet online - bez stania w kolejce i w bezpieczny sposób - informuje w komunikacie TPN.
Wchodząc na teren TPN, częstym widokiem są turyści czekający w długich kolejkach do punktu sprzedaży biletów. TPN przypomina, że bilety można z powodzeniem nabyć przez internet na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i większą wygodę, bowiem bilet wysyłany jest wówczas elektronicznie.
Zdarzają się sytuacje, kiedy turyści chcący uniknąć oczekiwania w kolejce po bilet, próbują go kupić online, ale wówczas okazuje się, że przy wejściu na teren parku nie ma zasięgu i nie działa internet. TPN postanowił rozwiązać ten problem i rozpoczął test interntu Starlink, udostępniając go turystom.
"Połączenie z siecią jest możliwe przez kody QR umieszczone w wybranych lokalizacjach. Nie odchodźcie zbyt daleko od miejsca z kodem - zasięg Starlinka jest ograniczony i służy przede wszystkim do połączenia ze stroną tpn.gov.pl" - wskazuje TPN.
Starlink to globalna sieć satelitów, która zapewnia dostęp do szerokopasmowego internetu w miejscach, gdzie tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna jest całkowicie niedostępna lub znacznie ograniczona.
Zobacz również: Podróże na dwóch kołach: Polskie Malediwy, Pustynia Błędowska i Srebrne Miasto, czyli zagłębie rowerowych atrakcji
Gdzie znajdują się punkty dostępu do sieci?
Turyści mogą zeskanować specjalne kody QR i połączyć się z siecią celem zakupu biletów w następujących miejscach:
- Palenica Białczańska - przy punkcie wejścia na szlak w kierunku Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów. Można tu kupić online bilet wstępu do TPN oraz bilet na e-busa TPN kursującego z Palenicy na Polanę Włosienica.
- Dolina Kościeliska - przy punkcie wejścia do jednej z najpopularniejszych tatrzańskich dolin. Tu można kupić bilet wstępu do TPN oraz bilet do Jaskini Mroźnej.
- Polana Włosienica - na życzenie kierowca e-busa parkującego w danym momencie na Włosienicy udostępni kod, dzięki któremu kupimy bilet na zjazd e-busem do Palenicy Białczańskiej lub Zakopanego.
Ponadto TPN przypomina, że jeśli turyści wchodzą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, a punkt wejściowy z biletami jest zamknięty, nadal zobowiązani są do posiadania biletu.
Warto wiedzieć: Jesień wygląda tu zjawiskowo. Niewielkie miasteczko zapiera dech