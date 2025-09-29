Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, a większe przejaśnienia możliwe jedynie na zachodzie i północnym zachodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że poza krańcami zachodnimi, możliwe przelotne opady deszczu, natomiast na południowym wschodzie mogą pojawić się burze, opady krupy oraz drobnego gradu.

W Karpatach i Sudetach powyżej 1200-1300 m n.p.m. przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. Na termometrach maksymalnie od 9 st. C na wschodzie, ok. 12 st. C w centrum do 16 st. C na zachodzie. Niższe wartości na terenach podgórskich, tam od 7 st. C do 9 st. C.

We wtorek na ogół zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia możliwe na zachodzie i północnym zachodzie. Ponownie w wielu regionach przelotne opady deszczu, krupy oraz gradu. W Karpatach powyżej 1400 m n.p.m. oraz wysoko w Sudetach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w szczytowych partiach Tatr możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm - informują eksperci z IMGW.

Termometry wskażą od 9 st. C na południu kraju, ok. 12 st. C na przeważającym obszarze kraju do 14 st. C na zachodzie.

W środę jeszcze więcej chmur i przelotne opady deszczu szczególnie na południu. Nie powinno padać na północnym zachodzie, tam również zachmurzenie małe. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Temperatura maksymalna od 9 st. C na południu, ok. 12 st. C w centrum do 15 st. C na północnym zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 6 st. C do 8 st. C.

Czwartek z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Więcej chmur na południu, tam również przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 9 st. C na południu do 14 st. C na północnym zachodzie.

W piątek bez znaczących zmian w pogodzie. Nadal towarzyszyć nam będzie duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 15 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 6 st. C do 9 st. C - wynika z prognozy IMGW.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie także całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 9 st. C na południu Polski, ok. 16 st. C w centrum do 18 st. C na północnym wschodzie.

W niedzielę przejaśnienia spodziewane są na zachodzie, nad resztą Polski zachmurzenie duże i całkowite. Ponownie w wielu miejscach przelotne opady deszczu, a w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 st. C do 13 st. C. Odrobinę cieplej na zachodzie cieplej, tam od 14 st. C do 17 st. C.

Jest szansa na słoneczny październik?

Prognozy długoterminowe wskazują, że w październiku temperatura będzie wyższa o 1 st. C w stosunku do normy wieloletniej. Przeważać powinna słoneczna pogoda, a w niektórych dniach, zwłaszcza między 7 a 11 października, powinna nas zaskoczyć temperaturą sięgającą ok. 20 st. C. Nocami wystąpią przygruntowe przymrozki.

Od 12 października prawdopodobnie czeka nas niestety ochłodzenie i wówczas termometry wskażą maksymalnie 15 st. C.

