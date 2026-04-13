Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, z kolei na zachodzie zdecydowanie więcej chmur. Słabe opady deszczu możliwe lokalnie na północnym zachodzie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 13 st. C na wschodzie oraz miejscami na północy i południu, ok. 14 st. C w centrum kraj. Najcieplej, bo do 17 st. C będzie na południowym zachodzie - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Niższe wartości w obszarach podgórskich Karpat, tam ok. 11 st. C, oraz w rejonie Półwyspu Helskiego, ok. 7 st. C.

We wtorek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie zachmurzenie miejscami małe. Opady deszczu w zachodniej połowie Polski, w górach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 16 st. C. Chłodniej na Pomorzu Zachodnim, ok. 11 st. C i na Półwyspie Helskim, ok. 8 st. C.

W środę przeważnie zachmurzenie duże. Opady deszczu, na północy okresowo o natężeniu umiarkowanym - informuje IMGW. Na termometrach 8 st. C na północy, ok. 12 st. C w centrum, do 16 st. C na południu.

W czwartek utrzyma się duże zachmurzenie nad całym krajem. Ponadto w wielu regionach przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza wyniesie od 7 st. C nad morzem, ok. 10 st. C w centrum, do 16 st. C na południu kraju.

W piątek nadal duże zachmurzenie, ale w ciągu dnia możliwe liczne przejaśnienia. Opady deszczu mogą pojawić się na schodzie, na południu i w centrum kraju. Lokalnie opady o natężeniu umiarkowanym.

Temperatura maksymalna od 12 st. C do 17 st. C. Chłodniej będzie na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, tam od 7 st. C do 11 st. C.

W niedzielę termometry na zachodzie Polski wskażą nawet 19 st. C

Jest szansa na poprawę pogody w weekend?

W sobotę niestety zachmurzenie duże, w dodatku w wielu regionach kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach od 14 st. C do 18 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 9 st. C do 12 st. C i nad morzem, od 8 st. C do 10 st. C - wynika z prognozy IMGW.

W niedzielę na słoneczny dzień szanse są nikłe, ponieważ prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie miejscami słabe opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą przeważnie od 13 st. C do 17 st. C, a na zachodzie nawet 19 st. C. Chłodniej nad morzem, tam od 9 st. do 12 st. C.

Wielkanocne smakołyki w przepięknych kolorach i kształtach © 2026 Associated Press