Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Niemal w całej Polsce pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie także burze. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 19 st. C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, ok. 20 st. C w centrum kraju, natomiast najcieplej, bo do 23 st. C będzie na południu.

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We wtorek przeważnie zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe na północnym zachodzie. W wielu regionach przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie lokalnie również burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C do 21 st. C. Niższe wartości na północy oraz na Podhalu, tam 16 st. C.

W środę bez większych zmian w pogodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe burze - wynika z prognozy IMGW.

Na termometrach przeważnie od 19 st. C do 22 st. C. Chłodniej będzie nad morzem, tam ok. 17 st. C.

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W czwartek zachmurzenie duże, miejscami pojawią się większe przejaśnienia w ciągu dnia. Ponownie niemal w całym kraju należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Na południu i wschodzie miejscami zagrzmi. Termometry wskażą od 17 st. C na północy do 22 st. C na południowym wschodzie, na Podhalu 15 st. C.

W piątek na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie nawet rozpogodzenia. W wielu regionach przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie również burze - wskazuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C do 22 st. C. Chłodniej będzie na Podhalu, tam 16 st. C.

W niedzielę w niektórych regionach kraju temperatura wyniesie 30 st. C, ale jeszcze cieplej będzie w poniedziałek 123RF/PICSEL

Od niedzieli powrót upałów

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na północy i wschodzie, tam również przelotne opady deszczu. W niektórych regionach odczujemy ocieplenie, bowiem termometry wskażą od 21 st. C na północy do 26 st. C na południowym zachodzie.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu okresami duże - informuje IMGW. Prawdopodobnie w niedzielę wrócą do Polski upały, ponieważ obecne prognozy wskazują, że w tym dniu temperatura wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 30 st. C na Dolnym Śląsku i na Ziemi Lubuskiej.

Jeszcze cieplej ma być w poniedziałek 27 lipca. Wówczas termometry na północy Polski wskażą ok. 29 st. C, natomiast na zachodzie i południu temperatura może osiągnąć od 32 st. C do 34 st. C.

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