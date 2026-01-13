Celine Dion w nowej odsłonie

Światowej sławy piosenkarka Celine Dion (58 lat) do tej pory nie była zbyt aktywna w sieci, ale niedawno się to zmieniło. Fani są zachwyceni możliwością bliższego poznania swojej idolki, a jej czarująca osobowość, odrobina szaleństwa i cudowne poczucie humoru przyciągają coraz większą ilość obserwatorów. W najnowszym filmiku na Instagramie gwiazda zaskoczyła wszystkich, gdy w sportowej bluzie z napisem Celine postanowiła podzielić się z fanami tym, co nosi w swojej torebce. Rolka szybko stała się viralem, osiągając ogromną liczbę wyświetleń, reakcji oraz komentarzy.

Filmik, który w kilka godzin stał się hitem

- Jestem Celine. Oto co jest w mojej torebce - zaczyna rolkę gwiazda. Z pokaźnej torby typu shopper wyciągnęła najpierw wachlarz, który pomaga jej, gdy jest gorąco, następnie zapakowane w woreczek strunowy przysmaki dla pieska, miętowe gumy (piosenkarka chuchnęła, a następnie skrzywiła się, pokazując do kamery pudełko Mentosów). Kolejny był ulubiony krem do rąk artystki, płyn do dezynfekcji rąk i... mikrofon. - Zawsze mam przy sobie mój mikrofon, by w razie czego móc komuś zaśpiewać "Sto lat" - wyjaśniła.

Celine Dion materiały prasowe

Następną rzeczą, jaką wyjęła ze swojej torby, była wejściówka VIP na jej nazwisko. - Nie każdy wierzy, że ja to ja, ale mam na to sposób. Gdy nie wierzą, że ja to ja, wyciągam swój telefon i dzwonię, by aresztowali tę osobę - mówiąc to, Celine wyjęła z torby telefon stacjonarny z obrotową tarczą i wykręciła na niej numer alarmowy 911.

Fani oszaleli z zachwytu po obejrzeniu tego zabawnego filmiku. Docenili satyrę, poczucie humoru na wysokim poziomie i barwną osobowość swojej ukochanej piosenkarki.

"Nie dość, że piękna, to jeszcze tak zabawna. Jak można jej nie kochać?"

"Co za osobowość! Uwielbiam ją"

"Globalny fenomen. Chrońmy tę kobietę"

"Potrzebujemy więcej takiej Celine"

To tylko kilka z tysięcy komentarzy zachwyconych Internautów.

A Wy? Co sądzicie o Celine, której dotąd nie znaliśmy?

