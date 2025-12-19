Co powinno trafić do PSZOK?

Od stycznia br. gminy mają ustawowy obowiązek segregacji odpadów tekstylnych i odzieży, co jest wynikiem unijnych regulacji. Należy je oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), ale włodarze niektórych miast wprowadzają wewnętrzne regulacje, mające na celu usprawnienie całego systemu.

Wiele gmin w Polsce organizuje m.in. mobilne punkty zbierania odpadów, które następnie trafiają do PSZOK. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że po wejściu w życie nowych przepisów wiele osób narzekało, że takie rozwiązanie jest dla nich problematyczne, bowiem nierzadko PSZOK-i oddalone są od ich miejsca zamieszkania nawet o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów.

Przypomnijmy, że selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje m.in. zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rajstopy, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Niepotrzebne lub zużyte tekstylia traktowane są jako oddzielny typ odpadów i nie można ich już wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

Do PSZOK tylko z kodem QR

Mieszkańcy Mosiny w Wielkopolsce od przyszłego roku, by oddać odpady do PSZOK, będą musieli skorzystać ze specjalnej karty z naniesionym kodem QR. Unikalny kod QR to zakodowany numer przypisany do nieruchomości, który potwierdza prawo do korzystania z usług PSZOK przez osoby składające i opłacające deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wyjaśniają władze gminy. Ponadto będzie można korzystać z aplikacji Ecoharmonogram, w której udostępniony może zostać unikalny kod do PSZOK dla konkretnej nieruchomości.

Gmina chce w ten sposób usprawnić i uporządkować sposób oddawania odpadów, chronić mieszkańców przed sytuacjami, w których nieuprawnione osoby pozbywają się odpadów na czyjś rachunek, a także poprawić kontrolę i ewidencję całego systemu - czytamy w komunikacie.

Mieszkańcy budynków jednorodzinnych będą musieli pobrać wniosek o wydanie kodu do PSZOK w Urzędzie Miejskim ze strony internetowej gminy. Po wypełnieniu wniosek można złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub drogą elektroniczną - przez ePUAP bądź e-Doręczenia.

Natomiast w przypadku mieszkańców budynków wielorodzinnych - o wydanie kart PSZOK może występować zbiorczo zarządca lub administrator budynku.

"Jeśli masz Mosińską Kartę Mieszkańca, jej numer jest zintegrowany z systemem PSZOK i służy jako kod QR uprawniający do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wystarczy okazać kartę lub aplikację przy wjeździe do punktu" - dodają władze Mosiny.

Udostępnienie kodu QR może słono kosztować

Z kodów QR w kontekście odpadów oddawanych do PSZOK korzystają już mieszkańcy Gniezna, a od stycznia 2026 r. kody będę również niezbędne mieszkańcom Gliwic.

Warto pamiętać, by nie udostępniać osobom trzecim swoich kodów QR, umożliwiających bezpłatne oddawanie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wskazują władze Gniezna.

Otóż udostępnianie kodu innym osobom niż domownicy, może spowodować naliczenie opłaty za przekroczenie określonych limitów. I właśnie taki przypadek miał miejsce w Gnieźnie. Jedna z kobiet przekazała przypisany do niej kod QR firmie, która za opłatą miała wywieźć jej odpady do PSZOK.

Niestety kod kobiety został wykorzystany przez firmę wielokrotnie, przez co mieszkanka Gniezna została obciążona opłatą za usługi dodatkowe.

