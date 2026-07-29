Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północy oraz północnym wschodzie więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie ok. 21 st. C na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, ok. 25 st. C w centrum, do 29 st. C na zachodzie i południowym zachodzie - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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W czwartek całkowicie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W wielu regionach kraju będzie upalnie, a termometry wskażą od 26 st. C na północnym wschodzie i w dolinach bieszczadzkich, ok. 31 st. C w centrum. Najwyższe wartości, bo do 36 st. C na zachodzie Polski - wynika z prognozy IMGW.

W piątek na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, tam również prawdopodobnie pojawią się przelotne opady deszczu, burze, lokalnie nawet grad. Nad resztą Polski zachmurzenie małe.

Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 20 st. C nad morzem, od 24 st. C na północnym zachodzie do 30 st. C. Na pozostałym obszarze kraju będzie upalnie, bo nawet 35 st. C.

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Od upały będzie można odpocząć nad Bałtykiem 123RF/PICSEL

Zapowiada się upalny weekend

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie przeważnie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu i burze. Miejscami ulewne opady deszczu oraz gradu - wskazuje IMGW.

Od upału odpoczną osoby przebywające nad morzem, ponieważ tam termometry wskażą 19 st. C. Zdecydowanie cieplej, bo ok. 30 st. C będzie w centrum kraju, z kolei najcieplej, bo do 36 st. C na Podkarpaciu.

W niedzielę na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu i lokalnie burze, możliwy również grad - informuje IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na wybrzeżu i 22 st. C na Pomorzu, ok. 25 st. C w centrum, do 33 st. C na Podkarpaciu.

W poniedziałek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na północy i południu. Na południu lokalnie przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Na termometrach ok. 25 st. C na północy, ok. 31 st. C w centrum, do 35 st. C na południu.

We wtorek w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, także z gradem - prognozuje IMGW. Nad resztą kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 31 st. C do 37 st. C. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam od 26 st. C do 30 st. C, a na Helu ok. 23 st. C.

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