Nowe regulacje będą skutecznym wsparciem dla seniorów?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Nowe przepisy zakładają wprowadzenie bonu senioralnego, który w pierwszej kolejności trafi do gmin zmagających się z brakiem usług opiekuńczych lub takich, gdzie usługi są świadczone dla najwyżej 10 osób.

W 2024 roku w Polsce żyło blisko 10 milionów osób w wieku 60 lat i więcej. W tej grupie 62 proc. osób miało długotrwałe problemy zdrowotne albo choroby przewlekłe. Do 2050 roku liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie z 0,84 miliona do 1,7 miliona, czyli o ponad 100 procent. Jednocześnie liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie do 15,8 miliona - wskazano w komunikacie ws. przyjęcia projektu ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych.

Ustawa wprowadza m.in. dwa rozwiązania, które mają ułatwić seniorom i ich bliskim poruszanie się po opiece długoterminowej. Pierwsze to powiatowy koordynator opieki długoterminowej, który uporządkuje informacje o usługach i świadczeniach dostępnych w powiecie.

Drugie to wspomniany Program Bon Senioralny, czyli usługa wsparcia w domu dla osób od 65. roku życia.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów tłumaczy, że powiatowy koordynator opieki długoterminowej pomoże ustalić, jakiego wsparcia potrzebuje senior, wskaże usługi albo świadczenia dostępne w powiecie. Te informacje będą dotyczyć pomocy w domu, placówek dziennych, domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Senior i jego bliscy otrzymają informację, gdzie zgłosić się po pomoc i jak przejść przez kolejne kroki.

Bon senioralny będzie w pierwszej kolejności przeznaczony dla gmin, które nie oferują publicznych usług opiekuńczych

Kto otrzyma bon senioralny?

Program Bon Senioralny to usługa wsparcia w domu skierowana dla osób od 65. roku życia. Bon będzie świadczeniem niepieniężnym, w ramach którego realizowane będą usługi, takie jak wsparcie w przygotowaniu posiłków, poruszaniu się, utrzymywaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczno-pielęgnacyjna czy pomoc w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizacja intelektualna lub ruchowa - czytamy w komunikacie KPRM.

Gmina oceni potrzeby seniora, zawrze z nim umowę i zapewni usługę samodzielnie albo przez wybrany podmiot. Wsparcie obejmie podstawowe czynności życia codziennego, m.in. czynności związane z pielęgnacją i kontaktem z otoczeniem.

Kryterium dochodowe wyniesie 3410 zł średniego miesięcznego dochodu z trzech miesięcy przed wnioskiem i wzrośnie wraz z waloryzacją emerytur i rent. Pierwsza edycja programu w latach 2026-2028 pochłonie z budżetu państwa łącznie miliard złotych. Według szacunków, z bonu skorzysta ok. 20 tys. osób.

KPRM w komunikacie podkreśla, że bon senioralny w pierwszej kolejności trafi do gmin, w których nie ma usług opiekuńczych albo usługi są świadczone dla najwyżej 10 osób. Następnie program obejmie gminy, w których prognozowany wzrost liczby i udziału seniorów w społeczności gminy jest wysoki.

