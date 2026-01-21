Czym jest Safety Gate i jak działa?

Safety Gate to unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych, który umożliwia szybką wymianę informacji między krajami UE o produktach konsumenckich zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcom na zgłaszanie niebezpiecznych produktów bezpośrednio do organów krajowych, które informują o tym fakcie Komisję Europejską.

Władze krajowe codziennie wysyłają alerty do Safety Gate, a każdy alert zawiera informacje o rodzaju produktu uznanego za niebezpieczny, opis zagrożenia oraz środki podjęte przez podmiot gospodarczy lub zarządzone przez organ, np. wycofanie ze sprzedaży.

Uwaga na niebezpieczne kolczyki

Polska, jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazał do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o kolczykach, które z uwagi na niewłaściwy skład chemiczny, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Kolczyki sprzedawane na terytorium Polski były importowane z Chin.

"Produkt zawiera nadmierne stężenie kadmu (wartość zmierzona: 4 proc. wag.). Kadm jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, ponieważ kumuluje się w organizmie, może uszkadzać nerki i kości oraz powodować raka" - czytamy w komunikacie.

Posiadasz takie kolczyki? Natychmiast przestań ich używać / fot. ec.europa.eu INTERIA.PL/Informacja prasowa

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Kolczyki

Typ/numer modelu: L469

Producent: Yiwu Hankou Jewelry Co., LTD

Kraj pochodzenia: Chiny

Importerzy wadliwych kolczyków zostali zobowiązani do natychmiastowego wycofania ze sprzedaży produktu.

