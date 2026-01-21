Uwaga na chemiczną biżuterię. Wydano pilny alert
Na stronie unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych opublikowano komunikat o "chemicznej biżuterii", która była oferowana w sprzedaży na terytorium Polski. Importerów zobowiązano do natychmiastowego wycofania ze sprzedaży wadliwego produktu.
Czym jest Safety Gate i jak działa?
Safety Gate to unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych, który umożliwia szybką wymianę informacji między krajami UE o produktach konsumenckich zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcom na zgłaszanie niebezpiecznych produktów bezpośrednio do organów krajowych, które informują o tym fakcie Komisję Europejską.
Władze krajowe codziennie wysyłają alerty do Safety Gate, a każdy alert zawiera informacje o rodzaju produktu uznanego za niebezpieczny, opis zagrożenia oraz środki podjęte przez podmiot gospodarczy lub zarządzone przez organ, np. wycofanie ze sprzedaży.
Uwaga na niebezpieczne kolczyki
Polska, jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazał do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o kolczykach, które z uwagi na niewłaściwy skład chemiczny. Kolczyki sprzedawane na terytorium Polski były importowane z Chin.
W komunikacie poinformowano, że produkt zawiera nadmierne stężenie kadmu - zmierzona wartość wynosi 4 proc. wagowych. Podkreślono, że kadm jest substancją szkodliwą dla człowieka, ponieważ kumuluje się w organizmie i stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Zobacz również: Action apeluje do klientów: Natychmiast przestań używać
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Kolczyki
Typ/numer modelu: L469
Producent: Yiwu Hankou Jewelry Co., LTD
Kraj pochodzenia: Chiny
Importerzy wadliwych kolczyków zostali zobowiązani do natychmiastowego wycofania ze sprzedaży produktu.