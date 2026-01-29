Uwaga na jogurt z fragmentami szkła. "Uszkodzenie jamy ustnej"
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W komunikacie czytamy, że możliwa jest obecność fragmentów szkła w jednej partii jogurtów. Nie należy spożywać wadliwego produktu, ponieważ może uszkodzić jamę ustną - apeluje GIS.
Uwaga na szkło w jogurcie
Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany przez Główny Inspektorat Weterynarii o skardze konsumenta dotyczącej obecności fragmentów szkła w jednej partii produktu eko jogurt naturalny.
W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem potwierdzono uszkodzenie jednego z elementów linii produkcyjnej. Konsumenci są zatem narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA
Numer partii: P1 30/01/2026
Termin przydatności do spożycia: 30/01/2026
Wyprodukowano dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski
Wyprodukowane przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603
GIS informuje, że natychmiast wszczęto procedurę wycofania produktu z rynku. Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające jogurt opisany w komunikacie nie powinny go spożywać.