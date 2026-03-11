Czym jest Safety Gate i jak działa?

Safety Gate to unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. To narzędzie Komisji Europejskiej umożliwiające na bardzo szybką wymianę informacji o produktach konsumenckich zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pomiędzy krajowymi organami nadzoru rynku państw członkowskich EU.

W praktyce Safety Gate działa następująco: krajowy organ wykrywa niebezpieczny produkt poprzez np. kontrolę rynku, skargę konsumenta lub inne zgłoszenie, następnie wprowadza alert do systemu Safety Gate. Wówczas wszystkie pozostałe kraje będące w systemie otrzymują powiadomienie i dzięki temu mogą natychmiast podjąć działania i decyzje m.in. o wycofaniu produktu, zakazie sprzedaży, wydaniu publicznego ostrzeżenia itp.

Płyny do renowacji reflektorów wycofane ze sprzedaży

Polska, jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o płynie do renowacji reflektorów samochodowych marki Ecofocet.

Produkt sprzedawany był online, w szczególności za pośrednictwem serwisu Amazon (ASIN: B0FQHTVLLP). "Produkt zawiera nadmierną ilość dichlorometanu. Dichlorometan oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, może zaburzać rozwój neurologiczny, a wdychanie może powodować nowotwór" - czytamy w ostrzeżeniu.

W systemie Safety Gate pojawiło się ostrzeżenie ws. płynu do renowacji reflektorów / fot. ec.europa.eu INTERIA.PL/Informacja prasowa

Kolejny alert także dotyczy produktu do renowacji reflektorów. W tym przypadku również mowa o sprzedaży online, w szczególności za pośrednictwem serwisu Amazon (ASIN: B0FFGXSX7Z).

W związku z tym system Safety Gate poinformował, że produkt o nazwie "Zestaw do renowacji reflektorów Focenat 800 g" został wycofany z oferty sprzedażowej z uwagi na zawartość nadmiernej ilość dichlorometanu.

Dichlorometan to organiczny związek chemiczny, będący skutecznym, niepalnym rozpuszczalnikiem przemysłowym, używanym m.in. do usuwania farb czy w produkcji klejów. Jest on toksyczny i wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności.

