Uwaga na wadliwe żelazka Philips. "Natychmiast przestań używać"

Łukasz Piątek

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o przeprowadzanej przez markę Philips akcji naprawczej żelazek z serii PerfectCare 8000, 9000 i Elite, które posiadają wadę fabryczną. Usterka może skutkować wydostawaniem się pary w niekontrolowany sposób, co grozi poparzeniem i innymi urazami - wyjaśni UOKiK.

Żelazko stojące na desce do prasowania, obok leży wyprasowana, jasnoniebieska koszula, w tle jasne zasłony oraz doniczka z rośliną.
Uwaga na wadliwe żelazka. Wydano alert (zdjęcie ilustracyjne)123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Uwaga na wadliwe żelazka Philips
  2. Posiadasz wadliwe żelazko Philips? Oto co możesz zrobić

Uwaga na wadliwe żelazka Philips

Przedsiębiorca Versuni Poland sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w żelazkach z generatorem pary marki Philips, modele: PSG8030, PSG8840, PSG8850, PSG8130, PSG8140, PSG8160, PSG9030, PSG9040, PSG9050, PSG9055, GC9630, GC9635, GC9642, GC9650, GC9660, GC9675 i GC9682, wyprodukowanych w Indonezji, z serii produkcyjnych: 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, może dojść do pęknięcia szwu spawalniczego zbiornika.

Może to skutkować wydostawaniem się pary w niekontrolowany sposób, co grozi poparzeniem i innymi urazami - informuje UOKiK w komunikacie.

W związku z tym Philips przeprowadza akcję naprawczą wskazanych urządzeń. W ramach akcji serwisowej wadliwe żelazka będą naprawione, a zbiornik zostanie wymieniony na ulepszoną wersję.

Posiadasz wadliwe żelazko Philips? Oto co możesz zrobić

Osoby posiadające wadliwe żelazka wskazane w komunikacie i objęte akcją naprawczą powinny natychmiast przestać używać te urządzenia - apeluje Philips.

Żelazko do naprawy można zgłosić na stronie internetowej Philipsa w zakładce wsparcie konsumenckie.

