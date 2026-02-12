Spis treści: Uwaga na wadliwe żelazka Philips Posiadasz wadliwe żelazko Philips? Oto co możesz zrobić

Uwaga na wadliwe żelazka Philips

Przedsiębiorca Versuni Poland sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w żelazkach z generatorem pary marki Philips, modele: PSG8030, PSG8840, PSG8850, PSG8130, PSG8140, PSG8160, PSG9030, PSG9040, PSG9050, PSG9055, GC9630, GC9635, GC9642, GC9650, GC9660, GC9675 i GC9682, wyprodukowanych w Indonezji, z serii produkcyjnych: 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, może dojść do pęknięcia szwu spawalniczego zbiornika.

Może to skutkować wydostawaniem się pary w niekontrolowany sposób, co grozi poparzeniem i innymi urazami - informuje UOKiK w komunikacie.

W związku z tym Philips przeprowadza akcję naprawczą wskazanych urządzeń. W ramach akcji serwisowej wadliwe żelazka będą naprawione, a zbiornik zostanie wymieniony na ulepszoną wersję.

Posiadasz wadliwe żelazko Philips? Oto co możesz zrobić

Osoby posiadające wadliwe żelazka wskazane w komunikacie i objęte akcją naprawczą powinny natychmiast przestać używać te urządzenia - apeluje Philips.

Żelazko do naprawy można zgłosić na stronie internetowej Philipsa w zakładce wsparcie konsumenckie.

Oblicza Dubaju. Tradycja, pustynia i zapach orientu Content Studio