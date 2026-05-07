Uwielbiana przekąska wycofana ze sprzedaży. Nie spożywaj pod żadnym pozorem

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat ws. produktu spożywczego wycofanego ze sprzedaży. W ostrzeżeniu czytamy m.in. o stwierdzonych zmienionych cechach organoleptycznych -mianowicie zapachu i smaku w produkcie.

Czarna miska z solonymi orzeszkami ziemnymi na drewnianym blacie, kilka orzeszków leży obok miski.
Auchan informuje o wycofaniu ze sprzedaży orzeszków ziemnych

Auchan pilnie wycofuje ze sprzedaży orzeszki ziemne

Przedstawiciele sieci Auchan opublikowali komunikat, w którym czytamy, że w związku ze stwierdzeniem zmienionych cech organoleptycznych, zapachu i smaku w produkcie "Orzeszki ziemne bez łupiny naturalne 1 kg Makar", artykuł wycofano ze sprzedaży.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Orzeszki ziemne bez łupiny naturalne 1 kg Makar

Numer partii 11.2026/ B186 0512 Argentyna, 12.2026/ B186 1901 Argentyna

Przedsiębiorstwo: Makar Bakalie Sp. z o.o. Sp. k ul. Krakowska 74, 40-391 Katowice

Wystosowano apel do konsumentów

Osoby, które posiadają produkt opisany w komunikacie, nie powinny go spożywać. Orzeszki ziemne o podanych numerach partii należy zwrócić do sklepu celem otrzymania zwrotu pieniędzy.

