Uwielbiana przekąska wycofana ze sprzedaży. Nie spożywaj pod żadnym pozorem
Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat ws. produktu spożywczego wycofanego ze sprzedaży. W ostrzeżeniu czytamy m.in. o stwierdzonych zmienionych cechach organoleptycznych -mianowicie zapachu i smaku w produkcie.
Auchan pilnie wycofuje ze sprzedaży orzeszki ziemne
Przedstawiciele sieci Auchan opublikowali komunikat, w którym czytamy, że w związku ze stwierdzeniem zmienionych cech organoleptycznych, zapachu i smaku w produkcie "Orzeszki ziemne bez łupiny naturalne 1 kg Makar", artykuł wycofano ze sprzedaży.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Orzeszki ziemne bez łupiny naturalne 1 kg Makar
Numer partii 11.2026/ B186 0512 Argentyna, 12.2026/ B186 1901 Argentyna
Przedsiębiorstwo: Makar Bakalie Sp. z o.o. Sp. k ul. Krakowska 74, 40-391 Katowice
Wystosowano apel do konsumentów
Osoby, które posiadają produkt opisany w komunikacie, nie powinny go spożywać. Orzeszki ziemne o podanych numerach partii należy zwrócić do sklepu celem otrzymania zwrotu pieniędzy.