Popularne ciastka pilnie wycofane ze sklepów Biedronki

W czwartek wieczorem GIS wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W komunikacie czytamy, że w wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono podwyższony poziom akryloamidu w jednej partii herbatników Bonitki Petit Beurre.

Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego należy uznać, że spożycie tej partii produktu może mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Herbatniki Petit Beurre, 400 g

Marka: Bonitki

Numer partii i data minimalnej trwałości: 6104037121 01-10 - 13/04/2027

Importer: YARYCH IMPORT EKSPORT SP. Z O.O., Lwowska 38, 40-389 Katowice

Z sieci sklepów Biedronka pilnie wycofano herbatniki Petit Beurre, 400 g INTERIA.PL/Informacja prasowa

GIS tłumaczy, że producent ciastek - Cukiernia Yarych - podejmuje działania mające na celu utrzymanie poziomu akryloamidu na oczekiwanym poziomie i prowadzi monitoring poziomu akryloamidu w swoich produktach. W szczególności na bieżąco kontroluje parametry wypieku oraz stosuje enzymy, okresowo przeprowadza badania pod kątem akryloamidu w akredytowanym, niezależnym laboratorium i dysponuje zgodnymi wynikami badań akryloamidu dla kwestionowanej partii - wskazano.

Jeronimo Martins Polska S.A. kwartalnie monitoruje poziom akryloamidu w herbatnikach Bonitki Petit Buerre i nie odnotowała w tym zakresie przekroczeń poziomów odniesienia.

Wspólnie z dostawcą Jeronimo Martins Polska S.A. podjęła decyzję o prewencyjnym wycofaniu kwestionowanej partii. W dniu 18.06.2026 wysłane zostało polecenie wycofania dla kwestionowanej partii produktu HERBATNIKI BONITKI PETIT BEURRE 400g z datą ważności 13.04.2027 i nr partii 6104037121 01-10 i tym samym rozpoczęła się procedura wycofania tej partii ze sprzedaży z sieci sklepów Biedronka.

Akryloamid powstaje naturalnie podczas wypieku ciastek. Ponieważ dla akryloamidu nie ustanowiono w przepisach prawa limitów bezpieczeństwa żywności, lecz poziomy odniesienia, każdorazowo przy stwierdzeniu przekroczenia tych poziomów prowadzona jest ocena ryzyka. Państwowa Inspekcja Sanitarna uznała wskazaną partię produktu za niezgodną z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności na podstawie wyniku badania próbki urzędowej potwierdzonego w dwóch laboratoriach Inspekcji oraz biorąc pod uwagę ocenę ryzyka przygotowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego - czytamy na stronie GIS.

GIS apeluje do konsumentów

Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie.

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