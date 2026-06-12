Herbatniki wycofane ze sprzedaży

W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono wysoki poziom akryloamidu w herbatnikach Petit Beurre określonych poniżej.

Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego należy uznać, że produkt ten stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktów

Produkt: Herbatniki Petit Beurre

Marka: Apetilki

Numer partii i data minimalnej trwałości: 10.05.2027.B - 10/05/2027, 20.05.2027.A - 20/05/2027

Producent: Eurobrand Sp. z o.o. Płochocińska 111/114, 03-044 Warszawa

Producent herbatników po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, podjął działania mające na celu wycofanie z obrotu handlowego wskazanych partii produktu. Podjęto działania naprawcze w procesie produkcyjnym, co skutkowało obniżeniem zawartości akryloamidu w obecnie produkowanych partiach herbatników do poziomu zgodnego z zaleceniem UE - wskazuje GIS.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów.

Ze sprzedaży wycofano popularne herbatniki INTERIA.PL/Informacja prasowa

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające herbatniki wskazane w ostrzeżeniu, nie powinny ich spożywać.

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