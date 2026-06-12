Uwielbiane łakocie pilnie wycofane ze sprzedaży. Nie spożywaj pod żadnym pozorem
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności, wskazując na wysoki poziom akryloamidu w określonych partiach herbatników. Produkt stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów, dlatego nie powinno się go spożywać.
Herbatniki wycofane ze sprzedaży
W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono wysoki poziom akryloamidu w herbatnikach Petit Beurre określonych poniżej.
Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego należy uznać, że produkt ten stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Szczegóły dotyczące produktów
Produkt: Herbatniki Petit Beurre
Marka: Apetilki
Numer partii i data minimalnej trwałości: 10.05.2027.B - 10/05/2027, 20.05.2027.A - 20/05/2027
Producent: Eurobrand Sp. z o.o. Płochocińska 111/114, 03-044 Warszawa
Producent herbatników po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, podjął działania mające na celu wycofanie z obrotu handlowego wskazanych partii produktu. Podjęto działania naprawcze w procesie produkcyjnym, co skutkowało obniżeniem zawartości akryloamidu w obecnie produkowanych partiach herbatników do poziomu zgodnego z zaleceniem UE - wskazuje GIS.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające herbatniki wskazane w ostrzeżeniu, nie powinny ich spożywać.