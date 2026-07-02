Uwielbiane słodycze pilnie wycofane ze sklepów w Polsce. Nie spożywaj
Sieć sklepów Dealz wydała najnowszy komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży popularnych słodyczy. Mowa o produkcie w postaci Kinder Schoko Bons Crispy. Konsumenci, którzy posiadają łakocie opisane w ostrzeżeniu, nie powinni ich spożywać.
Popularne słodycze pilnie wycofane ze sprzedaży
W najnowszym komunikacie sieci Dealz czytamy, że Dealz Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu wycofuje ze sprzedaży produkt o nazwie Kinder Schoko Bons Crispy. Zwrotowi podlega produkt z terminem przydatności 21.11.2026.
Dealz wskazuje, że opisane słodycze są niezgodne z wymaganiami Rozporządzenia (UE) nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. i Rozporządzenia 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 w zakresie obowiązku przeprowadzenia wymaganej kontroli urzędowej (granicznej) przed wprowadzeniem produktu na rynek Unii Europejskiej.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Kinder Schoko Bons Crispy 67.2 g,
SKU: 918717,
Kod EAN: 8000500418482,
Termin przydatności: 21.11.2026,
Importer: FMCG Trade Group Sp. z o.o., ul. Średzka 30, 63-020 Zaniemyśl
Dealz apeluje do klientów
"Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności. Bezpieczeństwo i zaufanie naszych konsumentów oraz jakość naszych produktów jest kluczową wartością w naszej sieci" - wskazano w oficjalnym komunikacie.
Przedstawiciele Dealz apelują również o przekazanie dalej informacji, że produkt jest wycofywany, zwłaszcza jeśli ktoś wie, że był on dawany np. w prezencie innej osobie.