Popularne słodycze pilnie wycofane ze sprzedaży

W najnowszym komunikacie sieci Dealz czytamy, że Dealz Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu wycofuje ze sprzedaży produkt o nazwie Kinder Schoko Bons Crispy. Zwrotowi podlega produkt z terminem przydatności 21.11.2026.

Dealz wskazuje, że opisane słodycze są niezgodne z wymaganiami Rozporządzenia (UE) nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. i Rozporządzenia 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 w zakresie obowiązku przeprowadzenia wymaganej kontroli urzędowej (granicznej) przed wprowadzeniem produktu na rynek Unii Europejskiej.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Kinder Schoko Bons Crispy 67.2 g,

SKU: 918717,

Kod EAN: 8000500418482,

Termin przydatności: 21.11.2026,

Importer: FMCG Trade Group Sp. z o.o., ul. Średzka 30, 63-020 Zaniemyśl

Popularne słodycze pilnie wycofano ze sprzedaży / fot. dealz.pl INTERIA.PL/Informacja prasowa

Dealz apeluje do klientów

"Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności. Bezpieczeństwo i zaufanie naszych konsumentów oraz jakość naszych produktów jest kluczową wartością w naszej sieci" - wskazano w oficjalnym komunikacie.

Przedstawiciele Dealz apelują również o przekazanie dalej informacji, że produkt jest wycofywany, zwłaszcza jeśli ktoś wie, że był on dawany np. w prezencie innej osobie.





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