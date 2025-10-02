Zamykają szlak w Dolinie Kościeliskiej

Tatrzański Park Narodowy opublikował komunikat, w którym czytamy, że z powodu prac związanych z budową kanalizacji odcinek szlaku w Dolinie Kościeliskiej z Kir do Cudakowej Polany będzie ponownie zamknięty w obu kierunkach 6 i 7 października 2025 r. (poniedziałek-wtorek).

Do schroniska na Hali Ornak i szlaków wychodzących z dalszej części Doliny Kościeliskiej można dotrzeć, obchodząc zamknięty odcinek Ścieżką nad Reglami - z Doliny Małej Łąki przez Przysłop Miętusi lub z Doliny Chochołowskiej i Lejowej przez Przysłop Kominiarski. Jaskinia Mroźna również w tych dniach będzie nieczynna.

Dolina Kościeliska to jedno z najpopularniejszych miejsc odwiedzanych przez turystów w polskich Tatrach.

Rozwiń

To nie koniec utrudnień w Tatrach

Kolejne utrudnienie dotyczy drogi dojazdowej w kierunku Morskiego Oka. W Zakopanem na środę, czyli 1 października planowano zamknięcie fragment drogi Oswalda Balzera, która prowadzi m.in. w kierunku szlaku na Morskie Oko. Tego samego dnia przed południem TPN opublikował jednak komunikat związany ze zmianą daty zamknięcia drogi.

"Z powodu złych warunków atmosferycznych całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera (prowadzącej z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka) zaplanowane na 1-3 października, zostało przesunięte na termin 6-8 października (poniedziałek-środa). Droga będzie zamknięta od 7:00 do 18:00" - informuje TPN.

Od strony Zakopanego droga będzie zamknięta za wejściem na szlak w kierunku Hali Gąsienicowej przez Brzeziny, choć wejście na szlak i parking pozostają dostępne od strony Zakopanego. Natomiast od strony Łysej Polany droga będzie zamknięta za wejściem na szlak z Zazadniej w kierunku Wiktorówek. Wejście na szlak i parking pozostają dostępne od strony Łysej Polany.

Przejazd na trasie Zakopane - Łysa Polana w obie strony będzie możliwy objazdem przez Murzasichle i Bukowinę Tatrzańską - wskazuje TPN.

Ponadto wykonawca prac drogowych zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub godzin prowadzonych realizacji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

"Ewa gotuje": Rożki w stylu fagottini Polsat