NFOŚiGW przyzna dotację na zbieranie deszczówki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które po podpisaniu umowy z NFOŚiGW, przygotują i ogłoszą nabory dla mieszkańców podległych województw. Ogłoszenie naborów wraz z informacjami na temat oferowanego wsparcia w konkretnym województwie zaplanowano w drugim kwartale 2026 r. - wyjaśniono w komunikacie.

W ramach mikroretencji będzie można otrzymać dotację na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:

zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych np. z dachów, chodników, podjazdów,

magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m³,

retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte,

wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody.

NFOŚiGW dodaje, że instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, by nie było konieczności jej odprowadzania poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych).

Ponadto instalacje muszą być trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej, w tym nawadniania przydomowych ogrodów (z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej).

Ile wyniesie dofinansowanie na przydomowe systemy gromadzenia i wykorzystania deszczówki?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne.

Dotacja dla osób fizycznych wyniesie 90 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Maksymalna wysokość dotacji to 8 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do regionalnego WFOŚiGW.

Dotacja obejmie koszty kwalifikowane poniesione od 1.07.2024 r. Nie będzie można uzyskać dofinansowania na przedsięwzięcie lub elementy przedsięwzięcia, które było już finansowane ze środków WFOŚiGW lub NFOŚiGW, np. z programu Moja Woda.

"Nomada": Mongołka o dorastaniu w Polsce: Byłam inna, czułam się gorsza INTERIA.PL