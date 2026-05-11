Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, także z gradem - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie ok. 18 st. C na północnym zachodzie, ok. 24 st. C na południowym wschodzie. Niższe wartości nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich, tam od 15 st. C do 18 st. C.

We wtorek na wschodzie i na południu Polski zachmurzenie duże z opadami deszczu, na Podkarpaciu możliwe również burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu.

Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim przyrost grubości pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm, w Tatrach o 10 cm - wskazuje IMGW.

Odczujemy zdecydowane ochłodzenie, a termometry wskażą od 10 st. C do 14 st. C. Odrobinę cieplej będzie na południowym wschodzie, do 17 st. C.

W środę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach prognozowane są przelotne opady deszczu, głównie na północy i w centrum kraju. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 15 st. C.

W czwartek na wschodzie i południu zachmurzenie umiarkowane, nad resztą Polski umiarkowane i duże, ponadto możliwe opady deszczu. Na termometrach od 15 st. C do 19 st. C. Chłodniej na wybrzeżu oraz na Podhalu, tam od 12 st. C do 14 st. C - prognozuje IMGW.

W piątek na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, na północy także burze.

Temperatura maksymalna wyniesie ok. 16 st. C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, ok. 21 st. C na południowym wschodzie i w centrum - wynika z prognozy IMGW.

Zapowiada się deszczowy weekend

Czy jest szansa na poprawę pogody w weekend?

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na zachodzie, północnym zachodzie i południowym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie również burze.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 15 st. C do 22 st. C. Chłodniej będzie tylko nad morzem, tam od 9 st. C do 12 st. C.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, miejscami pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C do 22 st. C. Niższe wartości prognozowane są na obszarach podgórskich, tam od 14 st. C do 17 st. C. Z kolei nad samym morzem ok. 10 st. C.

