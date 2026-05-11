W kilku regionach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Zbliża się ochłodzenie
Przez kilka najbliższych dni lepiej nie zapominać o zabraniu parasola. Niemal w całej Polsce czekają nas przelotne opady deszczu, lokalnie pojawią się również burze z gradem. W górach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Czy w weekend aura się poprawi?
Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?
W poniedziałek przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, także z gradem - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie ok. 18 st. C na północnym zachodzie, ok. 24 st. C na południowym wschodzie. Niższe wartości nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich, tam od 15 st. C do 18 st. C.
We wtorek na wschodzie i na południu Polski zachmurzenie duże z opadami deszczu, na Podkarpaciu możliwe również burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu.
Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim przyrost grubości pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm, w Tatrach o 10 cm - wskazuje IMGW.
Odczujemy zdecydowane ochłodzenie, a termometry wskażą od 10 st. C do 14 st. C. Odrobinę cieplej będzie na południowym wschodzie, do 17 st. C.
W środę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach prognozowane są przelotne opady deszczu, głównie na północy i w centrum kraju. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 15 st. C.
W czwartek na wschodzie i południu zachmurzenie umiarkowane, nad resztą Polski umiarkowane i duże, ponadto możliwe opady deszczu. Na termometrach od 15 st. C do 19 st. C. Chłodniej na wybrzeżu oraz na Podhalu, tam od 12 st. C do 14 st. C - prognozuje IMGW.
W piątek na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, na północy także burze.
Temperatura maksymalna wyniesie ok. 16 st. C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, ok. 21 st. C na południowym wschodzie i w centrum - wynika z prognozy IMGW.
Czy jest szansa na poprawę pogody w weekend?
W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na zachodzie, północnym zachodzie i południowym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie również burze.
W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 15 st. C do 22 st. C. Chłodniej będzie tylko nad morzem, tam od 9 st. C do 12 st. C.
W niedzielę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, miejscami pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C do 22 st. C. Niższe wartości prognozowane są na obszarach podgórskich, tam od 14 st. C do 17 st. C. Z kolei nad samym morzem ok. 10 st. C.
