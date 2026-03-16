W Krakowie powstanie nowoczesny park rozrywki?

O planach wybudowania tematycznego parku rozrywki w stolicy Małopolski mówi się już od wielu miesięcy. W grudniu ubiegłego roku Stanisław Mazur, wiceprezydent Krakowa w rozmowie z serwisem krakow.wyborcza.pl powiedział, że miasto posiada podpisaną w tej sprawie przedwstępną umowę z inwestorem.

Stanisław Mazur dodał wówczas, że w kontekście parku słowo "rozrywka" może być nieco mylące, ponieważ chodzi przede wszystkim o park tematyczno-historyczny, koncentrujący się nie na rozrywce adrenalinowej, ale na historii i dziedzictwie kulturowym Polski. "Zaplanowano wykorzystanie bardzo zaawansowanych form prezentacji, wielkie ekrany, lasery" - wyjaśnił wiceprezydent Krakowa.

Mazur na pytanie, kto zbuduje park, odpowiedział, że nie może zdradzić inwestora, ale wskazał, że ogromne przedsięwzięcie miałoby powstać w Nowej Hucie. "Nie ma w Europie odpowiednika planowanej w Nowej Hucie inwestycji w tematyczny park rozrywki" - mówi Stanisław Mazur w krakow.wyborcza.pl.

Natomiast w najnowszej rozmowie z Gazetą Krakowską Mazur dodaje, że: "Nie chodzi o prosty lunapark z karuzelą i konikami. Tu chodzi o coś zupełnie innego, gdzie wykorzystywane byłyby supernowoczesne technologie dla promocji dziedzictwa Krakowa. To byłby jeden z wyjątkowych tego typu obiektów w Europie, zlokalizowany na dużym terenie".

Wiceprezydent Krakowa dodał, że więcej szczegółów na temat inwestycji miasto przekaże opinii publicznej prawdopodobnie za kilka miesięcy. Stanisław Mazur dodał, że widział wizualizację planowanego parku i tłumaczy, że: "To wielkie telebimy, to gra świateł, to pewne budowle. (…) To jest miejsce, w którym możemy poznać historię Krakowa, możemy pospacerować, możemy odpocząć".

Park rozrywki powstanie w Nowej Hucie?

Pod koniec ubiegłego roku wskazywano, że park miałby powstać w Nowej Hucie, a sam Mazur zapytany o dokładną lokalizację powiedział dla krakow.wyborcza.pl, że chodzi o teren, który określany jest jako Błonia 2.0., czyli okolice Woli Rusieckiej i Branic.

Czy omawiana w grudniu 2025 r. lokalizacja nadal jest aktualna, tego nie wiadomo. Wiceprezydent Krakowa nie zdradza szczegółów, ponieważ jak podkreśla - trwają obecnie negocjacje ws. warunków nabycia terenu przez inwestora zainteresowanego realizacją nowego przedsięwzięcia.

Mazur dodał, że park miałby część rekreacyjną, edukacyjną, widowiskową oraz część pozwalającą na obcowanie z naturą i przyrodą.

Szacuje się, że inwestycja będzie kosztować 1,3 mld zł, ale jak podkreślają władze Krakowa - dawałaby 700-800 nowych miejsc pracy.

