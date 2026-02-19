Pasażer sam skasuje swój bilet w Pendolino

O pilotażowym projekcie związanym z możliwością odprawienia się pasażerów w pociągach Pendolino informuje rynek-kolejowy.pl. Serwis cytuje Joannę Siecińską, członkini zarządu PKP Intercity, która miała powiedzieć, że: "(…) pasażer, który wejdzie do pociągu na swoje miejsce, będzie mógł się w aplikacji mobilnej odprawić tak jak w samolocie. Ta informacja będzie przekazywana automatycznie na terminal konduktorski, a konduktor nie będzie już sprawdzał biletu u pasażera".

Rynek-kolejowy.pl dodaje, że na razie nie wiadomo, czy pilotaż będzie działał już we wszystkich kursach Pendolino realizowanych w obecnym rozkładzie jazdy.

Pewne jest jednak, że trwają prace nad stworzeniem systemu umożliwiającego oznaczenie użycia biletu przez podróżnego i odczytu tej informacji przez konduktora w pociągu. O formule wdrożenia tego udogodnienia spółka będzie informować w późniejszym czasie - wskazała Anna Zakrzewska z Biura Prasowego PKP Intercity.

Jakie zmiany czekają pasażerów PKP?

Kolejne udogodnienia, które mają być wprowadzane stopniowo w tym roku, to m.in. możliwości graficznego wyboru miejsca przy zakupie biletu przesiadkowego. "Obecnie graficzna rezerwacja miejsc jest możliwa tylko przy zakupie pojedynczego biletu, natomiast przy przesiadkach podróżny może wskazać preferencje miejsca: środek, okno lub korytarz, a także numer wagonu" - czytamy w serwisie rynek-kolejowy.pl.

Ponadto zmiany mają dotyczyć funkcjonalności aplikacji dla pasażerów, o czym przekonuje PKP Intercity.

"Chcemy wprowadzić w aplikacji powiadomienia push o zmianach w podróży, tylko też zastrzegam, że tak, planujemy, testujemy, natomiast będą to zmiany wynikające z rozkładu jazdy. Zmiana stacji początkowej, końcowej, zmiana godziny odjazdu, natomiast na chwilę obecną jeszcze nie zmiana na przykład peronu, co też by było z punktu widzenia pasażera bardzo interesujące, natomiast musimy sobie wszystko rozłożyć w czasie - powiedziała Joanna Siecińska, cytowana przez rynek-kolejowy.pl.

