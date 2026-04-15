Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę na ogół zachmurzenie duże, ale możliwe większe przejaśnienia. Na zachodzie i północnym zachodzie pojawią się nawet rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu przeważnie we wschodniej połowie kraju - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna od 12 st. C do 16 st. C. Niższe wartości na wybrzeżu, tam od 7 st. C do 10 st. C.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 13 st. C na północy Polski, ok. 15 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 19 st. C miejscami na południowym zachodzie. Ponownie chłodniej na wybrzeżu, tam od 7 st. C do 9 st. C.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie przelotne opady deszczu.Na termometrach od 13 st. C na północnym wschodzie i miejscami północy do 18 st. C na przeważającym obszarze kraju. Na wybrzeżu od 7 st. C do 9 st. C - wskazuje IMGW.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 14 st. C na wschodzie do 19 st. C na zachodzie. Chłodniej miejscami na wybrzeżu, tam od 8 st. C do 10 st. C.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie pojawią się rozpogodzenia, ale możliwe również przelotne opady deszczu. Na termometrach od 14 st. C do 18 st. C, chłodniej miejscami na zachodzie, tam ok. 11 st. C. Najniższe wartości prognozowane są na krańcach północno-zachodnich, od 7 st. C do 10 st. C - wskazuje IMGW.

Jest szansa na poprawę pogdy od przyszłego tygodnia?

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C do 15 st. C. Na wybrzeżu i miejscami w rejonach podgórskich od 6 st. C do 9 st. C.

We wtorek nadal sporo chmur, ale jest również szansa na przejaśnienia, a na północy również na rozpogodzenia. W wielu regionach Polski przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu.

Temperatura maksymalna od 8 st. C do 12 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, od 5 st. C do 7 st. C. Najchłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów, tam ok. 3 st. C - wynika z prognozy IMGW.

