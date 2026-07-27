Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże, ale od zachodu zaczną się pojawiać przejaśnienia i rozpogodzenia. W wielu regionach, a szczególnie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 20 st. C na północy Polski do 26 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 18 st. C do 20 st. C.

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We wtorek przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 st. C na północy do 24 st. C na południowym zachodzie.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotnych i słabych opadów deszczu należy się spodziewać na północnym wschodzie. W wielu regionach zrobi się zdecydowanie cieplej, a nawet upalnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na krańcach północnych do 25 st. C w centrum i 30 st. C na zachodzie - informuje IMGW.

W czwartek powinno być pogodnie i jeszcze cieplej niż dzień wcześniej. Termometry wskażą od 25 st. C na północnym wschodzie do 30 st. C w centrum i 34 st. C na zachodzie.

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W piątek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na zachodzie kraju, tam również przelotne opady deszczu, lokalnie burze z gradem i ulewnym deszczem - wynika z prognozy IMGW.

Upał zacznie się nasilać, a w najcieplejszym momencie temperatura wyniesie od 27 st. C na północnym wschodzie do 33 st. C w centrum. Najwyższe wartości, bo do 37 st. C na południowym zachodzie.

W trakcie upałów w mieszkaniu może być bardzo gorąco 123RF/PICSEL

Upał utrzyma się również w weekend

W sobotę przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy, w centrum i na zachodzie Polski wzrastające do dużego. Tam również przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i ulewnym deszczem.

Na termometrach od 25 st. C na północnym zachodzie, ok. 32 st. C w centrum, do 35 st. C na południu. Niższe wartości nad samym morzem, tam od 21 st. C do 24 st. C.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i południowym zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 22 st. C na krańcach północnych do 29 st. C w centrum Polski i 36 st. C na południu - prognozuje IMGW.

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