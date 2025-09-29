Obowiązkowe windy w budynkach

Projekt opracowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w czerwcu br. został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a kolejny etap to rozpoczęcie konsultacji publicznych. Jedną z kluczowych zmian ma być obowiązek instalowania wind w budynkach użyteczności publicznej mających dwie lub więcej kondygnacji, w budynkach zamieszkania zbiorowego mających dwie lub więcej kondygnacji oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinny mających trzy lub więcej kondygnacji.

Nie oznacza to jednak, że we wszystkich, starszych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą musiały instalować windy, które w rozporządzeniu określa się dźwigami osobowymi lub osobowo-towarowymi.

Nowe regulacje mają mieć zastosowanie w stosunku do części rozbudowywanej, nadbudowywanej i przebudowywanej lub podlegającej zmianie sposobu użytkowania. W związku z tym, jeśli budynek mieszkalny wielorodzinny mający trzy lub więcej kondygnacji nie posiada windy i nie będzie przebudowywany, zarządca nie będzie miał obowiązku instalowana w nim wind.

Jeśli jednak zachodziłaby potrzeba przebudowy, wówczas wspólnoty i spółdzielnie będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe m.in. z Funduszu Dostępności Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowe przepisy to ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami

Resort rozwoju dodaje, że nowe przepisy mają ułatwić osobom z różnymi niepełnosprawnościami korzystanie z budynków i ich wyposażenia. Z ułatwień skorzystają również osoby starsze oraz rodzice z małymi dziećmi.

Projekt rozporządzenia zakłada również, że w przypadku pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynku zamieszkania zbiorowego, łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi trzeba wyposażać w umywalkę oraz w wannę lub w natrysk.

"Miska ustępowa może być usytuowana w łazience lub w wydzielonej kabinie ustępowej wyposażonej w umywalkę. Należy zapewnić odpowiednią liczbę ustępów dla kobiet, mężczyzn i ustępów innych, dostosowaną do przeznaczenia budynku" - czytamy w projekcie.

Ponadto wśród dodatkowych wymagań dla ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych znalazły się również m.in. ruchome poręcze i zainstalowanie umywalki na odpowiedniej wysokości.

