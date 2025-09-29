W starszych blokach dobudują windy. Jest jednak pewien haczyk
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakłada obowiązek instalacji windy m.in. w przypadku niektórych starszych bloków i budynków użyteczności publicznej. Nowe regulacje mają zapewnić większą dostępność do budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami - wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Obowiązkowe windy w budynkach
Projekt opracowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w czerwcu br. został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a kolejny etap to rozpoczęcie konsultacji publicznych. Jedną z kluczowych zmian ma być obowiązek instalowania wind w budynkach użyteczności publicznej mających dwie lub więcej kondygnacji, w budynkach zamieszkania zbiorowego mających dwie lub więcej kondygnacji oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinny mających trzy lub więcej kondygnacji.
Nie oznacza to jednak, że we wszystkich, starszych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą musiały instalować windy, które w rozporządzeniu określa się dźwigami osobowymi lub osobowo-towarowymi.
Nowe regulacje mają mieć zastosowanie w stosunku do części rozbudowywanej, nadbudowywanej i przebudowywanej lub podlegającej zmianie sposobu użytkowania. W związku z tym, jeśli budynek mieszkalny wielorodzinny mający trzy lub więcej kondygnacji nie posiada windy i nie będzie przebudowywany, zarządca nie będzie miał obowiązku instalowana w nim wind.
Jeśli jednak zachodziłaby potrzeba przebudowy, wówczas wspólnoty i spółdzielnie będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe m.in. z Funduszu Dostępności Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nowe przepisy to ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami
Resort rozwoju dodaje, że nowe przepisy mają ułatwić osobom z różnymi niepełnosprawnościami korzystanie z budynków i ich wyposażenia. Z ułatwień skorzystają również osoby starsze oraz rodzice z małymi dziećmi.
Projekt rozporządzenia zakłada również, że w przypadku pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynku zamieszkania zbiorowego, łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi trzeba wyposażać w umywalkę oraz w wannę lub w natrysk.
"Miska ustępowa może być usytuowana w łazience lub w wydzielonej kabinie ustępowej wyposażonej w umywalkę. Należy zapewnić odpowiednią liczbę ustępów dla kobiet, mężczyzn i ustępów innych, dostosowaną do przeznaczenia budynku" - czytamy w projekcie.
Ponadto wśród dodatkowych wymagań dla ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych znalazły się również m.in. ruchome poręcze i zainstalowanie umywalki na odpowiedniej wysokości.