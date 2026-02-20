Jaka pogoda czeka nas w weekend?

W piątek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na wschodzie do -1 st. C, ok. 1 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i nad morzem porywisty, we wschodniej połowie Polski z kierunków północnych, na pozostałym obszarze z południowych.

W sobotę zachmurzenie całkowite i duże. Z zachodu na wschód będą się przemieszczać opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które mogą przechodzić w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź - informuje IMGW.

Na termometrach ok. -1 st. C na północnym wschodzie, ok. 1 st. C w centrum, do 6 st. C na zachodzie i lokalnie na południu kraju.

W niedzielę zachmurzenie całkowite, ale lokalnie możliwe przejaśnienia w ciągu dnia. W wielu regionach opady deszczu, opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu powodującego gołoledź.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie ok. 3 st. C na północnym wschodzie, ok. 8 st. C na pozostałym obszarze kraju - wskazuje IMGW.

Odczujemy duże ocieplenie. Na termometrach nawet 15 st. C

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie możliwe przejaśnienia. Należy spodziewać się opadów deszczu, chwilami o umiarkowanym natężeniu, natomiast na północy również deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie ok. 4 st. C na północnym wschodzie, ok. 8 st. C w centrum, do 12 st. C na południowym zachodzie.

We wtorek zachmurzenie duże i całkowite. W wielu regionach przelotne opady deszczu, na południu Polski również deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą ok. 5 st. C w północno-wschodniej połowie kraju i w rejonach podgórskich Karpat do 8 st. C w południowo-zachodniej połowie - wynika z prognozy IMGW.

W środę zachmurzenie duże z przejaśnieniami i lokalnie z rozpogodzeniami. Na wschodzie Polski przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C na północnym wschodzie, ok. 10 st. C w centrum kraju, a najcieplej, bo nawet 15 st. C na południowym zachodzie i zachodzie.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, w dzień miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 15 st. C. Chłodniej jedynie na północnym wschodzie, tam od 6 st. C do 9 st. C.

