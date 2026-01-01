W te niedziele zrobimy zakupy w 2026 r. Ustawodawca przewidział ich osiem
W 2026 roku ustawodawca przewidział osiem niedziel handlowych, głównie w okresach przedświątecznych i sezonowych, kiedy zapotrzebowanie klientów na zakupy jest większe.
Spis treści:
- Niedziele handlowe - zasady
- Niedziele handlowe w 2026 roku - pełna lista
- Jak Polacy korzystają z niedziel handlowych?
Zakaz handlu w niedzielę w Polsce to obowiązujące prawo, które ogranicza możliwość robienia zakupów w większości sklepów w niedzielę. Regulacje te zaczęły być wprowadzane stopniowo od 2018 roku, a ich celem było zapewnienie pracownikom handlu wolnego czasu w weekend, by mogli spędzać go z rodziną lub na odpoczynku.
Przez pierwsze lata zakazu sklepy były otwarte jedynie w niektóre niedziele każdego miesiąca. Z czasem liczbę handlowych niedziel ograniczono jeszcze bardziej, od kilku lat większość niedziel jest niehandlowa.
Niedziele handlowe - zasady
Akt prawny regulujący ten zakaz to przede wszystkim Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Zgodnie z nią w niedziele i święta zabronione jest prowadzenie działalności handlowej i wykonywanie zadań związanych z handlem przez pracowników sklepów.
Przez lata lista wyjątków była modyfikowana, obecnie wyjątki obejmują między innymi:
- sklepy z paliwem na stacjach benzynowych,
- apteki,
- piekarnie i cukiernie,
- kwiaciarnie,
- sklepy właściciela, czyli małe sklepy, które są prowadzone osobiście przez właściciela (np. lokalne Żabki lub ABC),
- sklepy na dworcach, lotniskach i w hotelach,
- punkty pocztowe spełniające określone warunki,
- oraz przede wszystkim e-commerce, czyli sklepy internetowe, które mogą realizować sprzedaż i dostawę niezależnie od dnia tygodnia.
Za złamanie zakazu grożą kary finansowe, od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych dla sklepu, który prowadzi handel w niedozwoloną niedzielę.
Niedziele handlowe w 2026 roku - pełna lista
- 25 stycznia 2026 r.
- 29 marca 2026 r.
- 26 kwietnia 2026 r.
- 28 czerwca 2026 r.
- 30 sierpnia 2026 r.
- 6 grudnia 2026 r.
- 13 grudnia 2026 r.
- 20 grudnia 2026 r.
Jak Polacy korzystają z niedziel handlowych?
Ograniczenia zmieniły zwyczaje zakupowe Polaków. Zdecydowanie nauczyliśmy się planować większe zakupy z wyprzedzeniem. Na pewno bardzo na tym zakazie zyskał handel internetowy, tam barier nie ma - można nawet zamówić dostawę na niedzielę.
Na zakazie mogą skorzystać też małe sklepy, jeśli na pracę w ten dzień zdecyduje się właściciel (taki jest warunek). To daje im przewagę nad wielkimi sieciami, choć skala sprzedaży i asortyment zwykle jest mniejsza.