Mazowsze liderem w zawieraniu umów o dzieło

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. do ZUS wpłynęło 519,1 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono ponad 620,1 tys. umów o dzieło. Za tymi liczbami stoi 47 tys. podmiotów, które zgłosiły umowy zawarte z 204 tys. wykonawców. Aż 28,28 proc. umów zawarto na jeden dzień, a kolejne 7,19 proc. na dwa dni - informuje w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS dodaje, że mediana długości trwania umowy wynosi więc sześć dni. Jednak średnia długość trwania umowy to aż 38,3 dnia. Wskazuje to na różnorodność projektów - od błyskawicznych zleceń po bardziej złożone zadania. Najwięcej umów o dzieło realizowano w następujących sektorach:

informacja i komunikacja (22,36 proc. umów, 53,65 tys. wykonawców),

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18,01 proc. umów, 43,19 tys. wykonawców),

kultura, rozrywka i rekreacja (14,34 proc., 34,38 tys. wykonawców).

Najwięcej formularzy RUD przedsiębiorcy zgłosili w maju: 94,5 tys. Obejmowały one 108,2 tys. umów. Z kolei w marcu odnotowano rekordową liczbę zgłoszonych umów, bo aż 110,2 tys.

Najwięcej umów o dzieło zawarto w województwie mazowieckim. Na 10 tys. płatników składek zgłoszono tam 5084 formularze RUD i 6278 umów. Dla porównania: w województwie warmińsko-mazurskim ZUS otrzymał zaledwie 602 formularze i 655 umów na 10 tys. płatników - wskazuje ZUS.

Najwięcej wykonawców umów o dzieło również pochodzi z Mazowsza (28,38 proc. wszystkich zgłoszonych osób), a na 10 tys. ubezpieczonych przypada tam 345 wykonawców. Najmniej jest ich z w województwie warmińsko-mazurskim, 48 wykonawców na 10 tys.

Wśród wykonawców znalazło się ok. 12 tys. cudzoziemców, co stanowi 5,88 proc. wszystkich zgłoszonych osób. Największą grupę tworzą obywatele Ukrainy (43,12 proc.) i Białorusi (30,47 proc.), Obywatele Ukrainy dominują w sektorach takich jak budownictwo (55,82 proc. cudzoziemców) czy usługi (29,92 proc.). W maju zgłoszono najwięcej cudzoziemców - 4020 osób, z czego 40,3 proc. stanowiły osoby pochodzące z Ukrainy - wynika z danych prezentowanych przez ZUS.

Nowy trend w kontekście umów o dzieło?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje na spadek liczby formularzy RUD o 23,6 tys. (4,35 proc.) oraz umów o 69,5 tys. (10,08 proc.) w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Spadek odnotowano również w odniesieniu do 2023 r. - odpowiednio 14,34 proc. dla formularzy i 26,71 proc. dla umów.

"Spadek liczby zgłoszeń może wynikać z większej świadomości przedsiębiorców w kwalifikowaniu umów lub rosnącej popularności innych form zatrudnienia, takich jak samozatrudnienie czy umowy zlecenia. To sygnał, że rynek pracy ewoluuje. Nie bez znaczenia może być również fakt, że wybranie umowy o pracę czy choćby założenia własnej firmy całkowicie zmienia naszą sytuację w kontekście ubezpieczeń społecznych. Daje to osobie ubezpieczonej prawo do świadczeń, które są niedostępne dla wykonawców umów o dzieło" - powiedział Dominik Jaruga z ZUS, który współtworzył raport.

