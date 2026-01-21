Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę na ogół zachmurzenie małe, w wielu miejscach będzie bezchmurnie. Na termometrach od -8 st. C na północnym wschodzie, ok. 1 st. C w centrum, najcieplej na południu, tam miejscami 6 st. C.

W czwartek najwięcej chmur na północy kraju oraz na Podkarpaciu, nad resztą Polski zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C na północnym wschodzie i wschodzie, ok. -3 st. C w centrum, do 3 st. C na południowym zachodzie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W piątek na południowym zachodzie i miejscami na południu bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe opady śniegu możliwe na wschodzie i lokalnie na północy kraju.

Termometry wskażą od -9 st. C na północy i północnym wschodzie, ok. -3 st. C w centrum do 2 st. C miejscami na południu.

W weekend załamanie pogody i lodowe deszcze?

W sobotę zachmurzenie duże lub całkowite. Eksperci z IMGW prognozują opady śniegu, na wschodzie miejscami o natężeniu umiarkowanym. Z kolei na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum opady marznące i powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -6 st. C na północnym wschodzie, ok. -1 st. C w centrum do 2 st. C na Podhalu.

W niedzielę utrzyma się zachmurzenie duże i całkowite. Na północnym wschodzie opady śniegu miejscami o natężeniu umiarkowanym, na południowym wschodzie także opady deszczu ze śniegiem.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od -6 st. C na południowym wschodzie i na północy, ok. 0 st. C w centrum, do 3 st. C na południowym wschodzie.

Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że układ niżowy dotrze do Polski z południa Europy i przyniesie sporo wilgoci połączonej z odwilżą. Obejmie ona południowe, wschodnie i centralne województwa, gdzie od soboty zaczną się pojawiać opady śniegu, a następnie deszczu ze śniegiem.

"Najgorsze w skutkach mogą się jednak okazać deszcze, które w niedzielę początkowo będą mieć postać lodową, a więc mogą marznąć i powodować oblodzenie dróg i chodników, ponieważ po długotrwałych mrozach będą one silnie wychłodzone. Kierowców i pieszych uprzedzamy przed ślizgawicą" - czytamy w serwisie TwojaPogoda.pl.

