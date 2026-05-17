Władze Bemowa zakazały grillowania w parku

Gdy tylko robi się ciepło, zatem wiosną i latem, stołeczne parki, polany i place na łonie natury zapełniają się setkami, a może i tysiącami entuzjastów grillowania. Spędzanie weekendu przy grillu np. na Polu Mokotowskim, przy Wiśle czy na polanie w Lesie Kabackim nieopodal Powsina, to dla wielu mieszkańców Warszawy doskonała okazja do zrelaksowania się.

Okazuje się, że to, co dla jednych jest przyjemnością, dla innych może być sporym problemem i utrapieniem. Z takiego założenia, zdaje się, wychodzą władze Bemowa, które wprowadziły zakaz rozpalania grillów w Parku Górczewska.

"Polecamy Park Państwa trosce i opiece. Odwołujemy się do Państwa kultury społecznej i dobrego obyczaju. Liczymy na pomoc przy zachowaniu porządku, czystości oraz poszanowaniu wszystkich elementów zieleni i architektury. Dla Państwa bezpieczeństwa oraz komfortu prosimy o przestrzeganie niniejszego zbioru zasad" - wskazano w komunikacie.

Władze Bemowa opublikowały całą listę zakazów, które wprowadzono na terenie wspomnianego parku. Otóż nie zezwala się na m.in: niszczenie zieleni, w tym: drzew, krzewów, pnączy, bylin i trawników, zaśmiecanie terenu, zakłócanie spokoju hałaśliwym zachowaniem, jazdę na rowerach, na rolkach, łyżworolkach, hulajnogach, itp. po alejkach w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

Na liście widnieje również informacja o zakazie palenia ognisk i grillowania w Parku Górczewska, który administrowany jest przez Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Decyzja władz Bemowa o wprowadzeniu zakazu miała być podyktowana licznymi interwencjami straży miejskiej i skargami mieszkańców dotyczącymi zakłócania porządku oraz niszczenia zieleni.

Kolejne dzielnice wprowadzą zakaz grillowania?

Jak wskazuje serwis "Nowa Warszawa", Bemowo jako pierwsza dzielnica w Warszawie wprowadziło całkowity zakaz grillowania. Niewykluczone, że takie ograniczenia pojawią się w innych, popularnych stołecznych parkach.

"Prawdopodobnie podobny zakaz wkrótce zostanie wprowadzony również na Pole Mokotowskie. Mieszkańcy osiedli sąsiadujących z parkiem od dłuższego czasu skarżą się na uciążliwy zapach grillów oraz ogromne ilości śmieci pozostawianych w okolicach ulicy Rostafińskich. Odpady często zalegają nie tylko przy alejkach, ale są także wyrzucane w krzaki i na tereny zielone" - wskazuje "Nowa Warszawa".

