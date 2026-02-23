Wiosna wdziera się do Polski. O tym regionie kraju jednak zapomniała?
Zima w zdecydowanym odwrocie, choć w niektórych regionach kraju możliwe są jeszcze słabe opady śniegu. Biały puch jednak się nie utrzyma, a to za sprawą rosnącej temperatury. W tym tygodniu lokalnie będzie bardzo ciepło, a termometry wskażą nawet 17 st. C. Co jeszcze czeka nas w pogodzie?
Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?
W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na południu kraju możliwe przejaśnienia. W wielu regionach opady deszczu, na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem, na Suwalszczyźnie śniegu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ponadto na zachodzie i południowym zachodzie możliwe burze z opadami krupy śnieżnej.
Temperatura maksymalna od 1 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 7 st. C w centrum, do 11 st. C miejscami na południu i południowym zachodzie.
We wtorek utrzyma się zachmurzenie duże lub całkowite. Nadal przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie oraz w rejonach podgórskich przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach należy się spodziewać przyrostu pokrywy śnieżnej o ok. 5-10 cm.
W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 4 st. C w centrum do 7 st. C na południowym zachodzie - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z IMGW.
W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia możliwe głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Opady deszczu na Pomorzu oraz na południowym zachodzie. Z kolei na północnym wschodzie kraju możliwe słabe opady śniegu.
W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 3 st. C w centrum. Najcieplej, bo do 10 st. C będzie na zachodzie Polski.
W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 9 st. C w centrum do 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni.
W piątek w południowej połowie kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie. W północnej połowie umiarkowane i duże, tam również przelotne opady deszczu - wynika z prognozy IMGW. Będzie jeszcze cieplej, ponieważ termometry wskażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 14 st. C w centrum do 17 st. C na zachodzie.
Czy jest szansa na pogodny weekend?
W sobotę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające od zachodu do dużego. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na zachodzie kraju, w centrum i na północy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na północy i północnym wschodzie, ok. 12 st. C na zachodzie, najwyższe wartości, bo do 15 st. C na południu kraju.
W niedzielę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Opady deszczu możliwe na południowym zachodzie i w centralnej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na północnym wschodzie i w Kotlinie Jeleniogórskiej, ok. 7 st. C w centrum do 12 st. C na zachodzie - prognozuje IMGW.