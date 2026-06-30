Nowy obowiązek dla mieszkańców ws. odpadów

Już od 1 lipca zgodnie z uchwałą nr 335/IX/29/2026 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna wchodzą w życie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Tamtejsze władze wyjaśniają, że nowelizacja doprecyzowuje m.in. obowiązki właścicieli nieruchomości i porządkuje zasady postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.

"Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku samodzielnego wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia bioodpadów. Dotyczy to zarówno odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, jak i odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów czy parków" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Bioodpady będą musiały być gromadzone w brązowych pojemnikach wykonanych z tworzywa HDPE (polietylenu wysokiej gęstości) o pojemności 120 l, 240 l lub 1100 l. Pojemniki powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 840. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w okresach zwiększonej ilości odpadów ogrodowych, dopuszcza się również gromadzenie nadmiaru bioodpadów w szczelnych workach zakupionych przez właściciela nieruchomości.

Posiadacze pojemników, które są technicznie sprawne i dostosowane do odbioru mechanicznego, nie muszą kupować nowych. Wystarczy je wyraźnie i czytelnie oznakować naklejką "BIO", aby odpady zostały odebrane - wskazano w komunikacie.

Nowe przepisy wprowadzają m.in. odbiór tekstyliów i odzieży na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 123RF/PICSEL

Fioletowe worki na tekstylia

Władze gminy przekonują również, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, uruchomiony zostanie odbiór tekstyliów i odzieży bezpośrednio z nieruchomości.

Takie rozwiązanie ma usprawnić możliwość przekazywania niepotrzebnych ubrań, pościeli, ręczników oraz innych wyrobów tekstylnych w sposób zgodny z zasadami selektywnej zbiórki odpadów.

Wyjaśniono, że w przypadku zabudowy jednorodzinnej tekstylia i odzież należy gromadzić w fioletowych workach lub pojemnikach oznaczonych napisem "Tekstylia". Takie worki będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady.

Odbiór tekstyliów będzie odbywał się raz na kwartał, zarówno z zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej - zapewniono.

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