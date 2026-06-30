Wprowadzają fioletowe worki na odpady. Zmiany wchodzą w życie już 1 lipca

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Od 1 lipca br. mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna czekają duże zmiany dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku na tamtejszym terenie. Uruchomiony zostanie odbiór tekstyliów i odzieży bezpośrednio z nieruchomości, ale tego typu rzeczy muszą być umieszczone w worku w kolorze fioletowym. Kolejna nowość to obowiązkowe pojemniki na bioodpady.

Osoba wrzuca fioletowy worek na odpady do pojemnika na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
Już 1 lipca 2026 r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna123RF/PICSEL

Nowy obowiązek dla mieszkańców ws. odpadów

Już od 1 lipca zgodnie z uchwałą nr 335/IX/29/2026 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna wchodzą w życie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Tamtejsze władze wyjaśniają, że nowelizacja doprecyzowuje m.in. obowiązki właścicieli nieruchomości i porządkuje zasady postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.

"Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku samodzielnego wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia bioodpadów. Dotyczy to zarówno odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, jak i odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów czy parków" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Czytaj także: To prawdopodobnie najnowocześniejsza wiata śmietnikowa w Polsce. Tak wygląda

Bioodpady będą musiały być gromadzone w brązowych pojemnikach wykonanych z tworzywa HDPE (polietylenu wysokiej gęstości) o pojemności 120 l, 240 l lub 1100 l. Pojemniki powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 840. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w okresach zwiększonej ilości odpadów ogrodowych, dopuszcza się również gromadzenie nadmiaru bioodpadów w szczelnych workach zakupionych przez właściciela nieruchomości.

Posiadacze pojemników, które są technicznie sprawne i dostosowane do odbioru mechanicznego, nie muszą kupować nowych. Wystarczy je wyraźnie i czytelnie oznakować naklejką "BIO", aby odpady zostały odebrane - wskazano w komunikacie.

Zobacz również: Już nie muszą jeździć do PSZOK. Takie rozwiązanie powinno być standardem?

Od początku br. zużyte tekstylia traktowane są jako oddzielny typ odpadów i nie można ich już wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane
Nowe przepisy wprowadzają m.in. odbiór tekstyliów i odzieży na terenie gminy Konstancin-Jeziorna123RF/PICSEL

Fioletowe worki na tekstylia

Władze gminy przekonują również, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, uruchomiony zostanie odbiór tekstyliów i odzieży bezpośrednio z nieruchomości.

Takie rozwiązanie ma usprawnić możliwość przekazywania niepotrzebnych ubrań, pościeli, ręczników oraz innych wyrobów tekstylnych w sposób zgodny z zasadami selektywnej zbiórki odpadów.

Wyjaśniono, że w przypadku zabudowy jednorodzinnej tekstylia i odzież należy gromadzić w fioletowych workach lub pojemnikach oznaczonych napisem "Tekstylia". Takie worki będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady.

Odbiór tekstyliów będzie odbywał się raz na kwartał, zarówno z zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej - zapewniono.

Warto wiedzieć: Do jakiego pojemnika wyrzucić ekologiczny żwirek dla kota? Wciąż popełniamy błąd

"Ewa gotuje": Sałatka wiosennaPolsat

Najnowsze