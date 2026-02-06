Jaka czeka nas w weekend?

W piątek zachmurzenie duże lub całkowite, niewielkie przejaśnienia możliwe na południu Polski. W wielu regionach opady deszczu lub mżawki, w północnej połowie kraju również marznącego deszczu i powodującego gołoledź. Ponadto lokalnie możliwe opady deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie, lokalnie w centrum oraz wysoko w górach również śniegu - wynika z prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 1 st. C w centrum, do 8 st. C na południu.

W sobotę na ogół zachmurzenie całkowite, gdzieniegdzie przejaśnienia. Na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południu opady deszczu, a na zachodzie, w centrum i na północy opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej od 3 cm do 7 cm.

Temperatura maksymalna od -2 st. C na północnym wschodzie, ok. 1 st. C w centrum, do 8 st. C lokalnie na południu.

W niedzielę utrzyma się zachmurzenie duże i całkowite. Jedynie na północnym wschodzie kraju możliwe większe przejaśnienia. W wielu regionach kraju należy spodziewać się opadów śniegu, które centrum i na wschodzie będą o natężeniu umiarkowanym. Opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg w południowo-zachodniej połowie Polski - informuje IMGW.

Zrobi się zdecydowanie chłodniej, ponieważ temperatura powietrza wyniesie od -5 st. C na północnym wschodzie, ok. -1 st. C w centrum, do 1 st. C na południu.

Czy jest szansa na poprawę pogody w przyszłym tygodniu?

W poniedziałek zachmurzenie duże, lokalnie większe przejaśnienia, na północnym wschodzie również rozpogodzenia. Na południowym zachodzie opady deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze kraju możliwe także opady samego śniegu. Temperatura maksymalna od -11 st. C na północnym wschodzie, ok. -3 st. C w centrum, do 0 st. C na południowym zachodzie.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu regionach możliwe opady śniegu, w centrum Polski śniegu z deszczem, w południowej połowie kraju deszczu, gdzieniegdzie marznącego powodującego gołoledź - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z IMGW.

Na termometrach od -9 st. C na północnym wschodzie, ok. 0 st. C w centrum, do 6 st. C miejscami na południu i południowym zachodzie.

W środę zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie oraz lokalnie na południu również śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st. C na północy, ok. 2 st. C w centrum, do 5 st. C miejscami na południu.

W czwartek bez większych zmian, nadal utrzyma się duże zachmurzenie, w wielu regionach opady deszczu, deszczu ze śniegiem, na północy śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -1 st. C do 2 st. C w północnej połowie kraju, od 3 st. C do 8 st. C w połowie południowej.

