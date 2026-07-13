Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże, miejscami możliwe przejaśnienia, na południowym zachodzie wieczorem również rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy, zachodzie i wschodzie, lokalnie możliwe burze - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowana wysokość opadów do ok. 20 mm na wschodzie i lokalnie do 35 mm na południowym wschodzie.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 22 st. C na południowym wschodzie i nad morzem, ok. 25 st. C w centrum i na północy oraz do 28 st. C na południowym zachodzie.

Czytaj także: Montujesz klimatyzację w mieszkaniu bez zgody? Spodziewaj się ogromnych kłopotów

We wtorek przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu, którym mogą towarzyszyć burze i grad. Prognozowana wysokość opadów do około 15 mm na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju, do 30 mm na południowym wschodzie - wskazuje IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C do 27 st. C. Niższe wartości odnotujemy na północy oraz w rejonach podgórskich Karpat, tam od 21 st. C do 23 st. C.

W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu oraz burze w centrum i na wschodzie Polski. Na termometrach od 25 st. C do 29 st. C. Chłodniej w rejonie podgórskim Karpat, ok. 23 st. C oraz w pasie nadmorskim, tam ok. 21 st. C - wynika z prognozy IMGW.

W sobotę czeka nas apogeum upałów? 123RF/PICSEL

W czwartek na północy i w centrum zachmurzenie małe oraz umiarkowane, na południu umiarkowane, miejscami duże, możliwe również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 27 st. C do 29 st. C, lokalnie na północnym zachodzie nawet 31 st. C. Niższe wartości na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich oraz nad morzem, tam od 23 st. C do 26 st. C.

W piątek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, więcej chmur na południowym zachodzie, tam również przelotne opady deszczu, burze, lokalnie grad. Na termometrach przeważnie od 28 st. C do 32 st. C. Chłodniej na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, ok. 26 st. C, natomiast nad morzem ok. 24 st. C - prognozuje IMGW.

Zobacz również: Dlaczego w upały lepiej pić letnią wodę niż zimną? Wyjaśniamy

W sobotę czeka nas apogeum skwaru?

Serwis twojapogoda.pl informuje, że w sobotę temperatura sięgnie maksymalnie od 32 st. C do 35 st. C, a miejscami na południu i w głębi kraju od 36 st. C do 37 st. C. Punktowo termometry mogą wskazać nawet 38 st. C w cieniu.

"Najprawdopodobniej upał zacznie słabnąć w niedzielę, gdy z zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny, a wraz z nim deszcze i burze, później zaś spłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Mimo to temperatura może jeszcze tego dnia sięgać około 30 stopni" - czytamy na twojapogoda.pl.

Warto wiedzieć: Chłodne śniadania na upalne dni. Pożywne, bez gotowania, gotowe w kilka minut

"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat