Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na wschodzie Polski zachmurzenie małe lub umiarkowane. Nad resztą kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto w wielu regionach przelotne opady deszczu. W godzinach wieczornych szczególnie na zachodzie opady deszczu zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem lub krupę śnieżną. W drugiej połowie dnia możliwe również słabe burze. W czasie burz suma opadów do ok. 15 mm - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z kolei w Sudetach i na szczytach Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie ok. 5 cm.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą na ogół od 8 st. C do 13 st. C. Cieplej będzie na południowym wschodzie, od 13 st. C do 18 st. C, natomiast chłodniej miejscami na Pomorzu i Kujawach, tam od 6 st. C do 8 st. C.

W nocy opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach i lokalnie w rejonach podgórskich samego śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10 cm.

We wtorek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi. Prognozowane są opady deszczu, a w obszarach podgórskich i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o ok. 15 cm, na Podhalu o ok. 5 cm - wskazuje IMGW. Opady deszczu ze śniegiem możliwe również w nocy z wtorku na środę.

Temperatura maksymalna od 6 st. C miejscami na południu i nad morzem do 11 st. C na krańcach wschodnich.

W środę powinno zrobić się pogodnie. Na termometrach od 9 st. C do 14 st. C. Niższe wartości w rejonie Półwyspu Helskiego, tam ok. 5 st. C.

W czwartek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy i południu okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu możliwe na wybrzeżu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie od 10 st. C do 15 st. C. Nieco chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, tam od 8 st. C do 10 st. C.

W piątek na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju i na północy możliwe opady deszczu, w obszarach podgórskich Sudetów opady deszczu ze śniegiem - prognozuje IMGW. Temperatura maksymalna od 6 st. C na południowym zachodzie do 12 st. C na wschodzie. Nad morzem i w obszarach podgórskich Sudetów od 3 st. C do 6 st. C.

W sobotę w północnej połowie kraju pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Termometry wskażą od 8 st. C do 13 st. C. Chłodniej na wybrzeżu, tam od 6 st. C do 9 st. C.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponadto przelotne opady deszczu możliwe głównie w południowej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 13 st. C, nad morzem lokalnie ok. 7 st. C - wynika z prognozy przygotowanej przez IMGW.

Najwięcej śniegu spadnie wysoko w górach i w rejonach podgórskich Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Serwis TwojaPogda.pl wskazuje, że: "Śnieg zaczął już prószyć w Sudetach, a najpóźniej od wieczora zacznie też sypać w Karpatach, gdzie w nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek spodziewać się trzeba śnieżyc z prawdziwego zdarzenia, jakich nie było tam od kilku tygodni. Na wysokości od 500 do 1000 metrów może spaść od 1 do 15 centymetrów śniegu, od 1000 do 1500 metrów od 10 do 20 centymetrów, a powyżej 1500 metrów od 10 do 30 centymetrów śniegu".

Co więcej, jak informuje TwojaPogoda.pl - obecne opady deszczu ze śniegiem i śniegu to zaledwie wstęp większego powrotu zimowych zjawisk. Niektóre modele pogodowe mają sugerować, że zimowa aura zagości w Polsce od 25 marca i może potrwać do pierwszego tygodnia kwietnia. "Opady śniegu i mróz mogą wówczas występować na większym obszarze kraju" - dodaje TwojaPogoda.pl.

© 2026 Associated Press