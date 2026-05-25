Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie na południowym wschodzie początkowo umiarkowane i duże - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą od 21 st. C do 26 st. C. Niższe wartości będą nad samym morzem, tam miejscami 16 st. C.

We wtorek przeważnie zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie zachmurzenie umiarkowane i słabe oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C do 27 st. C. Chłodniej miejscami na północnym wschodzie, ok. 18 st. C oraz nad samym morzem, ok. 16 st. C.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na wschodzie i południu kraju. Na termometrach od 13 st. C na wybrzeżu oraz 19 st. C w centrum do 21 st. C na południu - wskazuje IMGW.

W czwartek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże, w wielu regionach przelotne opady deszczu. Jedynie na zachodzie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C do 20 st. C. Odrobinę cieplej będzie miejscami na zachodzie, tam ok. 22 st. C.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu - prognozuje IMGW. Na termometrach od 15 st. C na wybrzeżu i w kotlinach bieszczadzkich, ok. 21 st. C w centrum do 24 st. C na zachodzie.

Najniższa temperatura prognozowana jest nad morzem

Zapowiada się upalny weekend?

W sobotę zachmurzenie na zachodzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 15 st. C na wybrzeżu, ok. 23 st. C w centrum kraju, natomiast najcieplej, bo do 27 st. C będzie na zachodzie.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na południowym wschodzie, tam również przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na wybrzeżu, ok. 27 st. C w centrum. Najcieplej, bo aż do 29 st. C będzie na zachodzie.

