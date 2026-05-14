Akcesoria kuchenne pilnie wycofane. Zawierają niebezpieczne substancje

W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu w postaci chochli do żywności.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i nie powinny znajdować się w żywności.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Chochla MULTI SMART, marka: FLORINA

Numery partii: A20-091 oraz A19-435

EAN: 5902719506734

Kraj pochodzenia: Chiny

Dystrybutor w Polsce: Florentyna Sp. z o.o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew

GIS dodaje, że Florentyna Sp. z o.o., działając w porozumieniu z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjęła działania prewencyjne polegające na wstrzymaniu sprzedaży i wycofaniu wskazanych partii produktu z obrotu handlowego.

Przedmiotowe partie zostały importowane w latach 2019-2020 oraz zostały legalnie dopuszczone do obrotu po przeprowadzeniu wymaganych procedur kontrolnych właściwych organów sanitarnych obowiązujących w momencie importu.

Spółka pozostaje w bieżącej współpracy z organami urzędowej kontroli w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania produktu - czytamy w komunikacie GIS.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające chochlę opisaną w ostrzeżeniu, nie powinny jej używać do kontaktu z żywnością.

