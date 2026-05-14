Wykryto niebezpieczne substancje. Pilne wycofanie ze sklepów w całej Polsce
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością. W alercie jest mowa o migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z chochli. Osoby posiadające produkt opisany w komunikacie, nie powinny go używać.
Akcesoria kuchenne pilnie wycofane. Zawierają niebezpieczne substancje
W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu w postaci chochli do żywności.
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i nie powinny znajdować się w żywności.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Chochla MULTI SMART, marka: FLORINA
Numery partii: A20-091 oraz A19-435
EAN: 5902719506734
Kraj pochodzenia: Chiny
Dystrybutor w Polsce: Florentyna Sp. z o.o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew
GIS dodaje, że Florentyna Sp. z o.o., działając w porozumieniu z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjęła działania prewencyjne polegające na wstrzymaniu sprzedaży i wycofaniu wskazanych partii produktu z obrotu handlowego.
Przedmiotowe partie zostały importowane w latach 2019-2020 oraz zostały legalnie dopuszczone do obrotu po przeprowadzeniu wymaganych procedur kontrolnych właściwych organów sanitarnych obowiązujących w momencie importu.
Spółka pozostaje w bieżącej współpracy z organami urzędowej kontroli w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania produktu - czytamy w komunikacie GIS.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające chochlę opisaną w ostrzeżeniu, nie powinny jej używać do kontaktu z żywnością.
Warto wiedzieć: Wskazano na pilne wycofanie mięsa ze sklepów