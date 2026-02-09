Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na północnym wschodzie, Pomorzu Wschodnim oraz miejscami w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nad resztą kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie również rozpogodzenia. W wielu regionach możliwe słabe opady śniegu.

Na termometrach od -9 st. C na północnym wschodzie, ok. -5 st. C w centrum do 1 st. C na zachodzie i południowym zachodzie.

We wtorek na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie, północnym wschodzie oraz zachodzie możliwe rozpogodzenia. W wielu regionach lokalnie opady śniegu, na południu kraju opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Tam również opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. -4 st. C na północnym wschodzie, ok. 0 st. C w centrum do 5 st. C na południowym zachodzie i południu Polski.

W środę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad resztą kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami - prognozują eksperci z IMGW. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem możliwe na zachodzie i północnym zachodzie, z kolei na północy opady samego śniegu.

Zrobi się zdecydowanie cieplej. Temperatura maksymalna od 0 st. C miejscami na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, ok. 3 st. C w centrum do 7 st. C na południu.

W czwartek na ogół zachmurzenie całkowite i duże. Jedynie na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie. Możliwe również opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Niemal w całej Polsce, oprócz południowego wschodu, opady deszczu.

W piątek zachmurzenie duże, lokalnie możliwe przejaśnienia. W całym kraju przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 st. C na północy do 7 st. C na południu.

Czy jest szansa na słoneczny i suchy weekend?

W sobotę na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie małe oraz umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami - wynika z prognozy IMGW. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem głównie na Pomorzu i północnym zachodzie, na południowym zachodzie opady deszczu.

Termometry wskażą od 0 st. C na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, ok. 4 st. C w centrum i na Podhalu, najwyższe wartości, bo do 7 st. C na południu Polski.

W niedzielę na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie możliwe rozpogodzenia.

Na północy i zachodzie przelotne opady śniegu, na południowym wschodzie opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 st. C na północy i na obszarach podgórskich do 4 st. C na południu.

