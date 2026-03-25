Za kilka godzin załamanie pogody. "Chodniki mogą być ośnieżone i oblodzone"
W środę w niektórych regionach kraju temperatura wyniesie nawet 18 st. C, ale już kilkanaście godzin później nadejdzie załamanie pogody. Od czwartku czekają nas obfite opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Odczujemy również spore ochłodzenie.
Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?
W środę na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Od zachodu w stronę centrum kraju zaczną się przemieszczać przelotne opady deszczu. Na krańcach zachodnich możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 14 st. C północy, zachodzie i wschodzie Polski, do 18 st. C na południu i miejscami w centrum - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że w nocy ze środy na czwartek do nocy z piątku na sobotę w wielu regionach zacznie mocno padać deszcz, deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg.
Czytaj także: Planujesz majówkę w górach? Odwiedź klimatyczne schronisko w Beskidach. Za to pokochali je turyści
"W województwach południowych i południowo-wschodnich, gdzie spadnie przeważnie od 5 do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy na niżej położonych obszarach i powyżej 30 litrów w rejonach górzystych. (…) W miejscowościach położonych w południowej części województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego drogi i chodniki mogą być ośnieżone i oblodzone, a przez to bardzo śliskie" - czytamy na TwojaPogoda.pl.
W czwartek czeka nas załamanie pogody. Będzie duże zachmurzenie, a większe przejaśnienia możliwe jedynie północnym zachodzie.
Od Podlasia, przez Ziemię Świętokrzyską, po Górny Śląsk i Małopolskę okresami opady deszczu, także o natężeniu umiarkowanym i tutaj miejscami wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, powyżej 600 m n.p.m w rejonie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz Podhala powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm, a w szczytowych partiach Beskidów i w Tatrach o około 15 cm - informuje IMGW.
Odczujemy ochłodzenie, ponieważ termometry wskażą ok. 1 st. C na Podhalu, ok. 5 st. C na Przedgórzu Sudeckim, w Małopolsce i miejscami nad morzem, do 9 st. C na przeważającym obszarze kraju i 13 st. C na wschodzie Podkarpacia - wynika z prognozy IMGW.
W piątek zachmurzenie duże, lokalnie możliwe większe przejaśnienia, natomiast na północy i zachodzie także rozpogodzenia. Opady deszczu głównie na południu i wschodzie kraju, na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.
W najcieplejszym momencie temperatura wyniesie od 2 st. C na Podhalu, ok. 6 st. C na Przedgórzu Sudeckim i nad morzem, do 10 st. C w znacznej części kraju i 14 st. C na Zamojszczyźnie - czytamy na meteo.imgw.pl.
Czy jest szansa na poprawę pogody w weekend ?
W sobotę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu Polski duże, tam jednak możliwe większe przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
Temperatura maksymalna od 2 st. C na Podhalu, ok. 5 st. C nad morzem, ok. 10 st. C na zachodzie i 12 st. C w centrum kraju, a najcieplej, bo do 16 st. C w południowo-wschodniej Polsce.
W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach od 5 st. C na terenach podgórskich i nad morzem, do 12 st. C na przeważającym obszarze kraju.
W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponadto przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 11 st. C. Niższe wartości nad morzem, tam ok. 5 st. C.
We wtorek ponownie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na terenach podgórskich śniegu. Możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 4 st. C do 9 st. C.
Warto wiedzieć: Jedna z najpiękniejszych górskich tras tuż pod polską granicą. Wodospady i widoki na Tatry