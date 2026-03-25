Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Od zachodu w stronę centrum kraju zaczną się przemieszczać przelotne opady deszczu. Na krańcach zachodnich możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 14 st. C północy, zachodzie i wschodzie Polski, do 18 st. C na południu i miejscami w centrum - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że w nocy ze środy na czwartek do nocy z piątku na sobotę w wielu regionach zacznie mocno padać deszcz, deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg.

"W województwach południowych i południowo-wschodnich, gdzie spadnie przeważnie od 5 do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy na niżej położonych obszarach i powyżej 30 litrów w rejonach górzystych. (…) W miejscowościach położonych w południowej części województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego drogi i chodniki mogą być ośnieżone i oblodzone, a przez to bardzo śliskie" - czytamy na TwojaPogoda.pl.

W czwartek czeka nas załamanie pogody. Będzie duże zachmurzenie, a większe przejaśnienia możliwe jedynie północnym zachodzie.

Od Podlasia, przez Ziemię Świętokrzyską, po Górny Śląsk i Małopolskę okresami opady deszczu, także o natężeniu umiarkowanym i tutaj miejscami wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, powyżej 600 m n.p.m w rejonie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz Podhala powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm, a w szczytowych partiach Beskidów i w Tatrach o około 15 cm - informuje IMGW.

Odczujemy ochłodzenie, ponieważ termometry wskażą ok. 1 st. C na Podhalu, ok. 5 st. C na Przedgórzu Sudeckim, w Małopolsce i miejscami nad morzem, do 9 st. C na przeważającym obszarze kraju i 13 st. C na wschodzie Podkarpacia - wynika z prognozy IMGW.

W piątek zachmurzenie duże, lokalnie możliwe większe przejaśnienia, natomiast na północy i zachodzie także rozpogodzenia. Opady deszczu głównie na południu i wschodzie kraju, na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

W najcieplejszym momencie temperatura wyniesie od 2 st. C na Podhalu, ok. 6 st. C na Przedgórzu Sudeckim i nad morzem, do 10 st. C w znacznej części kraju i 14 st. C na Zamojszczyźnie - czytamy na meteo.imgw.pl.

Czy jest szansa na poprawę pogody w weekend ?

W sobotę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu Polski duże, tam jednak możliwe większe przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 2 st. C na Podhalu, ok. 5 st. C nad morzem, ok. 10 st. C na zachodzie i 12 st. C w centrum kraju, a najcieplej, bo do 16 st. C w południowo-wschodniej Polsce.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach od 5 st. C na terenach podgórskich i nad morzem, do 12 st. C na przeważającym obszarze kraju.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponadto przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 11 st. C. Niższe wartości nad morzem, tam ok. 5 st. C.

We wtorek ponownie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na terenach podgórskich śniegu. Możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 4 st. C do 9 st. C.

