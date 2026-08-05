To będą upalne dni. Na termometrach nawet 40 st. C

W środę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju przejściowo więcej chmur, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie również możliwe opady gradu - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W wielu regionach będzie ekstremalnie gorąco, a termometry wskażą od 29 st. C na północnym wschodzie, ok. 36 st. C w centrum do ok. 40 st. C lokalnie na południu Mazowsza. Nad morzem od 24 st. C do 28 st. C, z kolei w rejonie Zatoki Gdańskiej ok. 30 st. C.

W czwartek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Opady deszczu oraz burze z gradem będą się przemieszczać z północnego zachodu w głąb Polski. "Suma opadów podczas burz od 20 mm do 40 mm. Większa intensywność zjawisk w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę" - ostrzega IMGW.

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W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie od 25 st. C na północnym zachodzie, ok. 31 st. C w centrum do 40 st. C lokalnie na Lubelszczyźnie. Nad Bałtykiem od 21 st. C do 25 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej.

W piątek zachmurzenie duże, ale w wielu regionach możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a na południu oraz wschodzie Polski pojawią się także burze z gradem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C nad morzem, ok. 24 st. C w centrum, do 27 st. C na krańcach południowo-wschodnich - wynika z prognozy IMGW.

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Oprócz upału, pojawią się burze z gradem nenetus 123RF/PICSEL

Jaka pogoda czeka nas w weekend?

W sobotę na południu i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze okresami duże. Przelotne opady deszczu możliwe na północy, wschodzie i w centralnej Polsce.

Na termometrach od 17 st. C nad morzem, ok. 24 st. C w centrum, a najwyższe wartości prognozowane są na południu i lokalnie na zachodzie, tam do 26 st. C.

W niedzielę w wielu regionach bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Termometry wskażą od 23 st. C na północy, ok. 26 st. C na wschodzie do 31 st. C na południowym zachodzie.

W poniedziałek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i w centrum kraju wzrastające do dużego, ponadto przelotne opady deszczu i burze.

Temperatura powietrza wyniesie od 26 st. C na północnym wschodzie, ok. 28 st. C na wschodzie do 32 st. C lokalnie na południu i zachodzie kraju. Chłodniej jedynie w rejonie Helu, tam 22 st. C oraz na Podhalu, gdzie termometry wskażą 24 st. C.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami, ale w wielu regionach również przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem, ok. 26 st. C w centrum do 29 st. C na południowym wschodzie kraju - wskazuje IMGW.

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