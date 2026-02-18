Żabka poszerza zakres swoich usług

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy o nowej usłudze, z której mogą korzystać klienci Żabki, a mowa była o poprawkach krawieckich. We współpracy z firmą woshwosh, w Żabce można dokonać np. skrócenia spodni, spódnicy czy firan.

"Klienci składają zamówienie online, paczkę z odzieżą nadają w wybranym sklepie, a naprawy wykonują profesjonaliści. Zlecenia realizowane są w pracowniach woshwosh i w zakładach krawieckich, które z firmą współpracują. Usługa obejmuje wiele kategorii ubrań i tekstyliów, a przykładowe prace to wymiana suwaka w kurtce, skrócenie spodni lub spódnicy bądź sukienki, a także skrócenie firan" - informowało wówczas biuro prasowe Żabki.

Tym razem, nowa usługa, może wydawać się bardzo ciekawą inicjatywą. O poszerzeniu oferty usługowej Żabki o kolejną pozycję, a mianowicie wypożyczalnię powerbanków, jako pierwszy poinformował serwis wiadomoscihandlowe.pl. Sieć nie opublikowała na ten temat oficjalnego komunikatu, ale w rozmowie z Interią potwierdziła tę informację.

- Potwierdzamy, że od 5 lutego w wybranych sklepach Żabka w Warszawie trwa pilotaż nowej usługi, umożliwiającej klientom wypożyczanie powerbanków. Proces wypożyczenia urządzenia odbywa się z wykorzystaniem aplikacji dostarczanej przez partnera, co zapewnia szybkie i wygodne korzystanie z usługi zarówno dla klientów, jak i dla obsługi sklepów - przekazało nam biuro prasowe Żabki.

Naładowany powerbank można wynająć na dwie, sześć lub dwadzieścia cztery godziny, a następnie zwrócić w dowolnym sklepie Żabka uczestniczącym w pilotażu. Lokalizacje biorące udział w projekcie są widoczne w aplikacji. Partnerem Żabki w tym projekcie jest polska sieć wypożyczalni powerbanków Voltrush.

Ile kosztuje wypożyczenie powerbanku z Żabki?

Sieć Żabka po więcej szczegółów, w tym m.in. cennik odsyła do regulaminu swojego partnera, wypożyczalni powerbanków Voltrush. Tam z kolei czytamy, że za wypożyczenie urządzenia na dwie godziny, obecnie trzeba zapłacić 6,99 zł. Za sześć godzin używania powerbanku z wypożyczalni opłata wynosi 9,99 zł.

Jeśli z usługi wypożyczenia powerbanku chcielibyśmy korzystać przez całą dobę, wówczas koszt wyniesie 12,99 zł.

"Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat lub osoba prawna działająca przez swoich przedstawicieli zgodnie z zasadami reprezentacji. Osoba, w wieku od 13 do 15 lat może zostać Użytkownikiem wyłącznie za wyraźną zgodą opiekuna prawnego" - wskazuje regulamin.

