To będzie jedna z najładniejszych tras rowerowych w Polsce?

VeloSkawa zlokalizowana jest w zachodniej części Małopolski i częściowo będzie pokrywać się z Wiślaną Trasą Rowerową. Aktualnie w trakcie realizacji są 42 km trasy, w tym część będąca na terenie Wadowic, gdzie w latach 2021-2023 powstały pierwsze odcinki tej trasy - informuje oficjalny portal rowerowy Województwa Małopolskiego narowery.visitmalopolska.pl.

Pod koniec lutego br. wójt Gminy Mucharz Paweł Paździora wziął udział w spotkaniu roboczym w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczącym koncepcji budowy ponad 20 km odcinka ścieżki rowerowej VeloSkawa Świnna Poręba - Sucha Beskidzka.

"Przedstawione rozwiązania robią ogromne wrażenie. Koncepcja nabiera kształtów. Szczególnie na terenie Gminy Mucharz trasa będzie przepiękna, wręcz bajeczna i spokojnie będziemy mogli konkurować z najlepszymi ścieżkami rowerowymi w kraju" - powiedział wójt.

Niewykluczone, że rowerzyści pokonujący odcinek nad Jeziorem Mucharskim, będą mogli skorzystać z innych atrakcji w postaci m.in. nowych kładek, pomostów czy tarasów widokowych. Realizacja trasy VeloSkawa jest podzielona na etapy, a dystans ma liczyć ok. 126 km. Jej początek zaplanowano w Suchej Beskidzkiej, natomiast metę - w miejscowości Hutki, niedaleko Olkusza.

Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych VeloMałopolska powstała w 2013 roku 123RF/PICSEL

Czym jest VeloMałopolska i ile kilometrów ma liczyć?

VeloSkawa to część zdecydowanie większego projektu rowerowego, jakim jest VeloMałopolska, składająca się z ośmiu tras rowerowych: Wiślana Trasa Rowerowa - WTR, VeloDunajec, VeloMetropolis (EuroVelo 4), VeloNatura (EuroVelo 11), VeloPradnik, VeloSkawa, VeloRaba i VeloRudawa.

Jak informuje oficjalny portal rowerowy Województwa Małopolskiego narowery.visitmalopolska.pl obecnie można przejechać Małopolskę z północy na południe po VeloDunajec, a ze wschodu na zachód Wiślaną Trasą Rowerową. Dzięki temu ścieżki rowerowe połączyły już takie centra turystyczne jak Oświęcim, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ i Zakopane.

Należy jednak pamiętać, że projekt VeloMałopolska jest jeszcze w trakcie realizacji. Niektóre fragmenty tras są w trakcie budowy, a część - w fazie planowania.

"Ideał, do którego dąży projekt VeloMałopolska, to uzyskanie certyfikatu EuroVelo, który potwierdza najwyższy standard ścieżek rowerowych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim gwarancję ciągłości oraz odseparowanie trasy rowerowej od ruchu drogowego. Utwardzona nawierzchnia (najczęściej asfaltowa) jest przejezdna w każdych warunkach pogodowych, a szerokość trasy umożliwia płynny ruch rowerów (także wielośladowych, takich jak rowery z dwukołowymi przyczepkami i rowery z napędem ręcznym)" - czytamy na narowery.visitmalopolska.pl.

Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych VeloMałopolska powstała w 2013 roku na zlecenie Województwa Małopolskiego. Projekt budowy został powierzony Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W ciągu pięciu latach jego realizacji, czyli od 2015 roku oddanych zostało już 600 km z 1000 km tras rowerowych.

