Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na zachodzie kraju, ale i tam możliwe przejaśnienia. Od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana suma opadów podczas burz od 15 mm do 30 mm, na zachodzie miejscami do 40 mm - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Piątek w wielu regionach będzie upalny, a w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 28 st. C do 32 st. C. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam od 23 st. C do 27 st. C.

Czytaj także: Grecja za mniej? Te kierunki zachwycają widokami i nie rujnują budżetu

W sobotę przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niemal w całym kraju przelotne opady deszczu, ponadto na północy, wschodzie i miejscami na południu kraju pojawią się burze, możliwy również grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie trwania zjawisk burzowych od 20 mm do 30 mm - informuje IMGW.

Temperatura powietrza wyniesie ok. 21 st. C nad morzem, ok. 26 st. C w centrum, natomiast najwyższe wartości na wschodzie Polski, do 29 st. C.

W niedzielę zachmurzenie duże, lokalnie możliwe przejaśnienia, na zachodzie również rozpogodzenia. Na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami, głównie na południu i na wschodzie pojawią się burze - wynika z prognozy IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na północnym zachodzie do 26 st. C na południowym wschodzie. Zdecydowanie chłodniej będzie nad morzem, tam ok. 18 st. C.

Zobacz również: Nie jedź tam, gdzie wszyscy. To alternatywy dla najpopularniejszych atrakcji Grecji

w przyszłym tygodniu termometry lokalnie wskażą zaledwie 12 st. C 123RF/PICSEL

Od poniedziałku zdecydowanie ochłodzenie

W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite, miejscami pojawią się przejaśnienia. IMGW wskazuje na opady deszczu, które na południowym zachodzie i w centrum mogą być o umiarkowanym lub silnym natężeniu.

Zdecydowanie będzie można powiedzieć, że upał nieco zelżał, bowiem termometry wskażą od 19 st. C do 22 st. C, z kolei nad morzem od 14 st. C do 18 st. C.

We wtorek na wschodzie Polski zachmurzenie duże i całkowite, natomiast na zachodzie małe i umiarkowane. We wschodniej połowie kraju pojawią się opady deszczu, na północnym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym - informuje IMGW.

Na termometrach ok. 17 st. C na północnym wschodzie, ok. 19 st. C w centrum kraju, a najcieplej, bo do 24 st. C będzie na zachodzie.

W środę na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie zachmurzenie okresami całkowite. Przelotnych opadów deszczu powinni się spodziewać głównie mieszkańcy wschodniej połowy kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 12-14 st. C na krańcach wschodnich kraju, ok. 22 st. C w centrum, z kolei najwyższe wartości, bo do 24 st. C prognozowane są na zachodzie Polski.

W czwartek na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu regionach przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 18 st. C do 23 st. C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni - prognozuje IMGW.

Warto wiedzieć: Podróże na własną rękę: Odwiedziłam popularny turecki kurort. Nie spodziewałam się, że kryje takie miejsca

Jak rozpoznać chorobę i ból u pupila? Ekspertki o zdrowiu czworonogów Polsat